Aksaray Valisi Mantı, göreve başladı

AKSARAY (AA) - Geçtiğimiz hafta yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Bingöl Valiliği'nden Aksaray Valiliği'ne atanan Vali Ali Mantı, Aksaray’a gelerek görevine başladı.

Vali Mantı için Aksaray Kültür Merkezi’nde karşılama töreni düzenlendi.

Protokol üyeleri ile tanışan Vali Mantı daha sonra gazetecilere açıklamada bulundu.

Dürüstlük ve açıklık içerisinde adalete, hakkaniyete ve nezakete uygun bin yönetim tarzı sergileme arzusunda olduğunu belirten Mantı, "Amacımız bulunduğumuz yerde en güzel, en doğru, en faydalı şeyi bulabilmek." dedi.

Mantı, şöyle konuştu:

"Amacımız kapsayıcı ve kuşatıcı olabilmek, birlik ve beraberlik içindeki kurum ve kuruluşlarımızla Aksaray'ımıza daha iyi hizmet verebilmenin şartlarını ve usullerini araştırmak, istişare yaparak en güzel yöntemi ve yönetimi uygulamaktır. İnsanız zaman zaman hata yapabiliriz, hatalarımızı daha derinleştirerek, üzerine gidip büyüterek değil de onları telafi etmenin yollarını birlikte arama yoluna gideceğiz."