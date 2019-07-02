Aksaray Üniversitesi mezuniyet töreni

AKSARAY (AA) - Aksaray Üniversitesi 2018-2019 Mezuniyet Töreni ASÜ Stadyumunda Eğitim Fakültesi öğrencileri için düzenlenen törenle başladı. 480 öğretmen adayı düzenlenen törende mezuniyet belgelerini aldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan mezuniyet töreni, Müzik Bölümü akademisyenleri ve öğrencilerinden oluşan koronun mini konseri ile başladı.

Aksaray Valisi Ali Mantı, törende yaptığı konuşmasında, mezuniyet töreninin hayırlar getirmesi dileğinde bulunarak öğretmen adaylarına bazı tavsiyelerde bulundu.

Öğrencilerin kendi öz değerlerine saygılı, kapsayıcı, kuşatıcı ve fikirlere saygılı öğretmenler olacağına inandığını kaydeden Vali Ali Mantı, "Tüm bunlarla birlikte dünyaya açık ve milletin değerlerini de unutmadan geleceğe bakmanız lazım. Kökümüzü, mazimizi ve bizlere intikal eden değerlerimizi yeni nesillere taşımalıyız." dedi.

ASÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin ise kampüsteki iyi ve güzel çalışmaların tüm akademik ve idari personelin gayretleriyle şekillendiğini vurgulayarak, "Sayın Valimiz başta olmak üzere, diğer tüm kurumların yöneticilerinin de çalışmalarıyla bu şehirde güven içerisinde hayatımızı sürdürüyoruz. Bu durumun da eğitim-öğretim sürecinin sağlıklı şekilde ilerleyişine çok ciddi katkısı var. Bu nedenle tüm şehrimize çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Törende, yapılan konuşmaların ardından, lisans düzeyinde Üniversiteyi birincilikle tamamlayan İslami İlimler Fakültesi öğrencisi Seher Bekmezci’ye, ikinci olan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencisi Dilek Demir’e ve üçüncü olan Fen-Edebiyat Fakültesi öğrencisi Peyam Çiçek’e başarı belgeleri ve hediyeleri takdim edildi.

Eğitim Fakültesi öğrencilerinin geçit töreni ve mezuniyet belgelerinin verildiği törene Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Seyfullah Sarıgül, protokol üyeleri akademisyenler ve öğrenci velileri katıldı.