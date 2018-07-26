Aksaray Toprak Koruma Kurulu Toplantısı yapıldı

AKSARAY (AA) - Aksaray Toprak Koruma Kurulu Toplantısı Aksaray Valisi Aykut Pekmez başkanlığında yapıldı.

Aksaray Valiliğinde gerçekleştirilen toplantıda vatandaşların depo, ahır, bağ evi, silo ve imar yerleşim yeri için yaptığı müracaatlar ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yapılan inceleme ve değerlendirme raporları görüşüldü.

Vali Pekmez, tarımsal sit alanlarında bulunan arazilerine depo yapmak için 37, 5 ahır, 1 bağ evi, 1 silo ve imar yerleşim alanı yeri için 2 müracaatın yapıldığını, yapılan değerlendirme neticesinde kanunun izin verdiği ölçüler içerisinde yapılacak yatırımların uygun görüldüğünü belirtti.

Aksaray’ın tarımsal gelişimine dikkat çeken Vali Pekmez, tarım ve hayvancılıkta modern teknoloji ve teknikler kullanılarak yapılacak yatırımların önemini belirterek verimli tarım arazilerin korunması önceliğinde uygun arazilerinde yatırım için vatandaşlar tarafından kullanılması gerektiğini vurguladı.

Toplantıya; İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ramazan Altundağ, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hüsnü Yıldız, Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Saklav, Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, kurulda yer alan Aksaray Üniversitesi, Aksaray Defterdarlığı, Ziraat Mühendisleri Odası temsilcileri ile Tema Vakfı Aksaray Temsilcisi katıldı.

Müracaatların Toprak Koruma Kurulu tarafından uygun bulunduğu belirtilerek uygun görüşün Tarım ve Orman Bakanlığına gönderilmesine karar verildi.