Aksaray Şehit Önder Güzel Polis Eğitim Merkezi'nde mezuniyet töreni

AKSARAY (AA) - Aksaray Şehit Önder Güzel Polis Eğitim Merkezinden mezun olan 631 polis adayı için tören düzenlendi.

Aksaray Valisi Ali Mantı, Şehit Önder Güzel Polis Eğitim Merkezi'ndeki törende, eğitimlerini başarıyla tamamlayarak göreve başlamayı hak eden 23. dönem polis adayları ile aynı heyecanı paylaştığını anlattı.

Türkiye'nin kamu düzeni, güvenliği, vatanın ve milletin bekası için yeni polisleri bugün mezun ettiklerini belirten Vali Mantı, şöyle konuştu:

"Bu çocuklarımızı bu aşamaya kadar getiren, yetiştiren ve fedakarlık yapan anne ve babalarına çok teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki yeni mezun olan çocuklarımız hiçbir fikrin, kişinin, grubun esiri olmadan, hak, hukuk ve adalet çerçevesinde, içerisinde yetiştiği milletine hizmet edecektir. Devletimiz ve milletimiz için bundan öncede fedakarca çalışan tüm mensuplarımıza çok teşekkür ediyorum. Ülkemizin birlik ve beraberliği için canını feda eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize hayırlı, huzurlu nice sağlıklı yıllar diliyorum. Ülkemiz zor ve pahalı bir coğrafyada bulunmakta. Türkiye Cumhuriyeti Devleti içerisinde yaşamak ve bu milletin mensubu olmak zor bir iştir."

Aksaray Şehit Önder Güzel Polis Eğitim Merkezi Müdürü Niyazi Turgay ise istikrar, huzur ve güven ortamının sağlanmasında 174 yıldır hizmet eden, hakka, hukuka, vicdana ve ahlaka uygun şekilde üstün bir vazife anlayışı içerisinde milletin can ve mal güvenliği sağlanması için fedakarca görev yapacak polisler yetiştirmeyi hedeflediklerini vurguladı.

MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı da polis adaylarına yeni görevlerinde başarılar diledi.

Konuşmaların ardından dönem birincisi Uğur Alıç, yaş kütüğüne dönem plaketini çaktı. Daha sonra dereceye giren öğrencilere başarı belgesi, plaket ve hediye verildi.

Tören sonunda öğrenciler şapka atarak, mezuniyetlerini aileleri ile birlikte kutladı.



Törene, Vali Mantı'nın yanı sıra, Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik Birimi Enstitü Müdürü Bayram Ali Soner, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin ve öğrencilerin aileleri katıldı.

