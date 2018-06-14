Aksaray polisinden bayram öncesi denetim

AKSARAY (AA) - Aksaray Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri vatandaşların Ramazan Bayramı öncesinde güvenli şekilde seyahat edebilmeleri amacıyla şehirler arası otobüslerde denetim yaptı.



Şehirler arası otobüs terminalinde uygulama yapan ekipler, otobüs şoförlerine kurallara riayet etmeleri konusunda tembihlerde bulunduktan sonra yola çıkma izni verdi.

Ekipler ayrıca, Aksaray’ı Adana, Konya, Ankara ve Nevşehir'e bağlayan kara yollarında da otobüslere yönelik trafik denetimi gerçekleştirdi.



Denetim sırasında araçlardaki vatandaşların bayramlarını kutlayan ekipler, trafik kurallarına uyan sürücülere teşekkür edip, trafik kurallarının anlatıldığı broşür dağıttı.



Aksaray Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Nail Sevgican, Ramazan Bayramı nedeniyle gerekli tüm tedbirlerin alındığını söyledi.

Sevgican, "Gerek güzergahlarda gerekse terminal kalkış noktalarında denetimlerimiz başladı. Vatandaşların can mal ve seyahat güvenliğini sağlamak amacı ile bayram tatili süresince 24 saat yol güzergahlarında ek tekbirler almış bulunmaktayız. Seyahat esnasından şoförlerimizden uykusuz, yorgun ve dinlenmeden trafiğe çıkmamalarını istiyoruz. Bunun yanında yolcuların emniyet kemerlerini de mutlaka takmalarını rica ediyoruz." diye konuştu.

