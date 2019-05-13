Aksaray OSB'de yönetim kurulu toplandı

AKSARAY (AA) - Aksaray Organize Sanayi Bölgesi yeni yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Aksaray Valisi ve OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Mantı başkanlığında OSB Müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantıya, Aksaray Belediye Başkanı ve OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Evren Dinçer, yönetim kurulu üyeleri İmdat Altuntaş, Ramazan Okutan ve Seyfettin Karagöz katıldı.

Toplantıda, Aksaray’a 2. OSB'nin kurulması çalışmaları kapsamında kurum görüşleri, Aksaray'da yaptırım yapmak isteyen firmaların arsa tahsis talepleri ile OSB’nin sorun ve ihtiyaçları ile yatırımcılardan gelen talepler değerlendirildi.

Vali Mantı, yaptığı konuşmada, Aksaray’ın coğrafi konumu, yatırımcılara sağlanan teşvik ve destekler ile önemli avantajlar sağladığını belirterek, Aksaray OSB’de yer almak isteyen yatırım ve istihdama katkı sağlayacak firmaların bulunmasından memnuniyet duyduklarını ifade etti.

OSB Yönetim Kurulu olarak Aksaray OSB’nin ve yatırımcıların her zaman yanında olduklarını vurgulayan Mantı, bölgenin eksikliklerinin giderilmesi, Aksaray’a daha çok yatırımın gelmesi ve istihdamın sağlanması için el birliği içerisinde çalışmaya gayret göstereceklerini dile getirdi.