Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir

Aksaray OSB'de elektrik dağıtım bedeline indirim

AKSARAY (AA) -Aksaray Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikaların kullandığı elektriğin dağıtım bedelinde yüzde 17'lik indirim yapıldı. 2015 yılında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) elektrik dağıtım lisansı alarak...

09 Ocak 2018 Salı 12:44
Aksaray OSB'de elektrik dağıtım bedeline indirim
banner230

AKSARAY (AA) -Aksaray Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikaların kullandığı elektriğin dağıtım bedelinde yüzde 17'lik indirim yapıldı.

2015 yılında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) elektrik dağıtım lisansı alarak OSB içerisinde elektrik dağıtım faaliyetine başlayan Aksaray Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, fabrikalara verilen elektrik dağıtım bedellerinde yüzde 17’lik indirim yaptı.

Aksaray Valisi Aykut Pekmez, OSB Yönetim Kurulu'nda değerlendirdikleri konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 2016 yılında MEDAŞ’tan abonelik devirlerini alan OSB Müdürlüğü'nün OSB içerisindeki elektrik hatlarının ve trafoların her türlü bakım, onarım ve arızalarının müdürlük bünyesinde kurulan elektrik birimi tarafından yapıldığını bildirdi.

OSB’de kesintisiz enerji ihtiyacının karşılanması için yeni yatırımların yanı sıra mevcut hatların bakım onarımlarının da gerçekleştirildiğini belirten Vali Pekmez; 2018 yılı için enerji dağıtım bedelinde indirim yapıldığını söyledi.

Vali Pekmez, açıklamasında, “Aksaray OSB’de 2018 yılı için elektrik dağıtım bedeli birim fiyatı 1,582 (Kr/kWh)’dan 1,319 ( Kr/kWh)’a düşürüldü. OSB bünyesindeki yatırımcılarımızın kullandıkları enerji karşılığında ödedikleri dağıtım bedelinde yüzde 17 civarında bir indirim yapılmış oldu. Fabrikalarımız 2018 yılı içinde kullanacakları elektriğin dağıtım bedelini indirimli olarak ödeyecekler.” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Aksaray OSBAksaray Valisi Aykut Pekmez
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim