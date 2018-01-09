Aksaray OSB'de elektrik dağıtım bedeline indirim

AKSARAY (AA) -Aksaray Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikaların kullandığı elektriğin dağıtım bedelinde yüzde 17'lik indirim yapıldı.

2015 yılında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) elektrik dağıtım lisansı alarak OSB içerisinde elektrik dağıtım faaliyetine başlayan Aksaray Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, fabrikalara verilen elektrik dağıtım bedellerinde yüzde 17’lik indirim yaptı.

Aksaray Valisi Aykut Pekmez, OSB Yönetim Kurulu'nda değerlendirdikleri konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 2016 yılında MEDAŞ’tan abonelik devirlerini alan OSB Müdürlüğü'nün OSB içerisindeki elektrik hatlarının ve trafoların her türlü bakım, onarım ve arızalarının müdürlük bünyesinde kurulan elektrik birimi tarafından yapıldığını bildirdi.

OSB’de kesintisiz enerji ihtiyacının karşılanması için yeni yatırımların yanı sıra mevcut hatların bakım onarımlarının da gerçekleştirildiğini belirten Vali Pekmez; 2018 yılı için enerji dağıtım bedelinde indirim yapıldığını söyledi.

Vali Pekmez, açıklamasında, “Aksaray OSB’de 2018 yılı için elektrik dağıtım bedeli birim fiyatı 1,582 (Kr/kWh)’dan 1,319 ( Kr/kWh)’a düşürüldü. OSB bünyesindeki yatırımcılarımızın kullandıkları enerji karşılığında ödedikleri dağıtım bedelinde yüzde 17 civarında bir indirim yapılmış oldu. Fabrikalarımız 2018 yılı içinde kullanacakları elektriğin dağıtım bedelini indirimli olarak ödeyecekler.” dedi.