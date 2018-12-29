Aksaray merkezli otomobil hırsızlığı operasyonu

AKSARAY (AA) - Aksaray merkezli 3 ilde düzenlenen otomobil hırsızlığı operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince 4 ay yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından Aksaray, Ankara ve Konya ile Karapınar ilçesinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan . (35), R.T. (38), B.Y. (44), A.S. (38) ve F.A'nın (21) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, "suç örgütü kurma, nitelikli hırsızlık ve dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik" suçlarından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan , R.T. ve B.Y. tutuklandı, F.A. adli kontrol şartı, A.S. ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Aksaray ve çevresinde organize şekilde meydana gelen otomobil hırsızlıklarının aydınlatılması için başlatılan çalışma kapsamında dün 3 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Zanlıların iş yerlerindeki aramada, çok sayıda çalıntı araç parçası, plaka ve kilitli araçları açmaya yarayan maymuncuk tarzı aparat ile şasi ve motor numaralarının değiştirildiği değerlendirilen 7 araç ve bu işlemde kullanılan üzerinde rakamlar bulunan cihaz ele geçirilmişti.



