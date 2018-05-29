Aksaray merkezli 5 ilde FETÖ/PDY operasyonu

AKSARAY (AA) - Aksaray merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY ile irtibatlı ve iltisaklı oldukları ileri sürülen 7 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Harekete geçen Aksaray Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Aksaray merkezli Kahramanmaraş, Ordu, Denizli, Ankara'da belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda, şüphelilerden 4'ünü gözaltına aldı.
Adreslerinde bulunamayan 3 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.