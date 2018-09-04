Aksaray İçme Suyu Projesi

AKSARAY (AA) - Aksaray’ın 2050 yılına kadar içme suyu ihtiyacını karşılayacak İçme Suyu Projesi'nin 1. kısım isale hattında çalışmalar devam ediyor.

Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bağlıköy mevkisinden başlayan içme suyu hattında çelik boru döşeme işlerinin devam ettiğini söyledi.

Projede yer alan 5 su deposu yapımının da sürdüğünü ifade eden Yazgı, Laleli Mahallesi'nde 5 bin, merkez Aksaray Şehitliği yanında ise bin tonluk su deposu yapımının da tamamlandığını belirtti.

Aksaray’da içme suyu temini noktasında her alanda çalışmaların yapıldığını ve sona gelindiğini vurgulayan Yazgı, şöyle konuştu:

"Arıtma tesisi inşaatının kaba işleri sona erdi. İnce işçiliğin bitirilmesi ile tesis içinde mekanik ve elektrik işleri tamamlanacak. Projenin arıtma tesisi ile ilgili bu aşamada 18 milyon ek ödenek oluşturularak tesisin kalitesi ve standartları daha da arttırıldı. Yıl sonu itibarıyla arıtma tesisindeki tüm işler bitirilecek ve tesis tam anlamıyla kullanıma hazır hale gelecek. Kalite standartları çok yüksek olacak tesisten çıkan kaliteli suyu Aksaray halkı evindeki musluktan rahatça içebilecek."