Aksaray İçme Suyu Arıtma Tesisi 2020 yılının ilk yarısında faaliyete girecek

AKSARAY (AA) - Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Aksaray İçme Suyu Arıtma Tesisini 2020 yılının ilk yarısında hizmete gireceğini bildirdi.

Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı DSİ Genel Müdürlüğünün şehirlerin uzun vadeli içme suyu ihtiyaçlarını karşılamak ve vatandaşlara daha kaliteli içme suyu ulaştırmak amacıyla yürüttüğü içme suyu projelerini hayata geçirdiğini belirtti.

Bu projelerden biri olan Aksaray İçme Suyu Projesi, Aksaray'ın 2050'li yıllara kadar içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak hazırlandığını vurgulayan Aydın, şunları kaydetti:

"Proje kapsamında toplam 51 kilometre uzunluğunda çelik ve HDPE boru iletim hattı, 33 bin metreküp kapasiteli 5 su deposu, 3 terfi merkezi ile 34 bin 560 metreküp/gün kapasiteli arıtma tesisi bulunuyor. İçme Suyu Arıtma Tesisinde yüzde 95 fiziki gerçekleşme sağlandı. Proje kapsamındaki tesislerin başında gelen içme suyu arıtma tesisinde inşaat işleri ve mekanik ekipman montajı tamamlandı. Elektrik ve otomasyon sistemlerine yönelik çalışmaların devam ettiği işte yüzde 95 fiziki gerçekleşme sağlandı. Yıl sonuna kadar tamamlanacak olan içme suyu arıtma tesisinin performans testlerinin de gerçekleştirilmesinin ardından Aksaray musluklarına memba kalitesinde içme suyu ulaşacak."

Aydın ayrıca tesisin, saniyede 400 litre ham suyu havalandırma yapısı, ön ozonlama, kartuş filtre, ultrafiltrasyon, ters ozmoz ve remineralizasyon ünitelerinden geçireceğini de belirtti.