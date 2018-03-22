AKSARAY (AA) - Aksaray Valisi Aykut Pekmez'in eşi Yeşim Pekmez, Aksaray Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi tarafından açılışı yapılan Hanımeli Pazarı'nı ziyaret etti.

Pekmez, Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu yanında bulunan pazar yerine açılan pazarda kadınlarla bir araya geldi.

Ev kadınlarının yaptığı el emeği ürünleri, yöresel lezzetleri ve ev yapımı yiyeceklerin satışa sunulduğu satantları gezen Pekmez, Aksaray Belediyesi Meslek Edindirme Kursları Müdürü Canan Köse'den pazar hakkında detaylı bilgi aldı.

Pekmez, yaptığı konuşmada, ev hanımlarının el emeği, göz nuru hazırladıkları ürünlerin sergilenmesi ve satılmasının aile bütçelerine katkı sağlayacağını belirterek pazara tüm Aksaraylıları davet etti.



