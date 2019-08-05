Aksaray Belediyesi kurban kesim yerleri belirlendi

AKSARAY (AA) - Aksaray Belediyesi, kurban kesim yerlerinin haricinde kesim yapılmasına izin verilmeyeceğini bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların daha iyi ve sağlıklı koşullarda kurban kesimi yapması için gerekli önlemlerin alındığı belirtildi.

Belediye tarafından 9 farklı nokta kurban kesim alanı olarak belirlendiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kurban satışları Aksaray Ticaret Borsası yanı modern hayvan pazarında yapılacak. Kurban satış noktasında kurbanlık hayvanların belge ve sağlık kontrolleri belediye veteriner hekimi tarafından kontrol edilecek. Ayrıca kurban satış ve kesim noktalarında yaşanacak olası trafik yoğunluğunu önlemek için belediye ulaşım hizmetleri müdürlüğü ekiplerince bir dizi tedbirler alındı. Temizlik ekipleri, bayram boyunca bu alanlarda atıkları sık sık temizleyecek. Belirlenen kurban kesim yerleri, Yeni Mahalle-Aksaray Belediyesi Et Entegre Tesisleri, Fatih Mahallesi-pazar pazarı alanı, Büyük Bölcek Mahallesi-cumartesi pazar alanı, Kurtuluş Mahallesi-çarşamba pazar alanı, Coğlaki Mahallesi-pazartesi pazar alanı, Şifahane Mahallesi-cuma pazar alanı, Taşpazar Mahallesi- perşembe pazar alanı, Yunus Emre Mahallesi- cumartesi pazar alanı, Cumhuriyet Mahallesi- çarşamba pazar alanı. Belediye tarafından belirlenen kurban kesim yerleri dışında, park, cadde, sokak, meydan, yol gibi kamuya açık yerlerde kurban kesimi gerçekleştirenler hakkında yasal işlem başlatılacak."