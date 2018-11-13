AKSARAY (AA) - Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı hizmete giren 400 yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesi için 18 milyon 200 bin liralık yatırım yaptıklarını açıkladı.

Yazgı, yaptığı yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığı'nın Aksaray'da yaptığı önemli yatırımları arasında bulunan yeni hastanenin ulaşım başta olmak üzere altyapı yatırımlarını tamamladıklarını belirtti.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaşımın sağlanması için 8 adet bina kamulaştırması, 5 toplamda 8 adet bağlantı yolunun tamamlandığını ifade eden Yazgı, şunları kaydetti:

" Hastanenin hizmete girmesi ve herhangi bir altyapı sorununun yaşanmaması için yapılan projelendirme ve planlama kapsamında kanalizasyon, yağmur suyu, içme suyu gibi altyapı yatırımları tamamlandı. Ana yollarını, kaldırımlarını yaptık. Sıcak asfaltını attık. Orta refüj ve kavşak düzenlemelerini yaptık. Fen İşleri Müdürlüğümüz tarafından yapılan yatırımların toplam bedeli 18 milyonu aştı. Yaptığımız hizmetlerin ve hastanemizin halkımıza ve şehrimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."