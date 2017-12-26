Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir

Aksaray Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne yeni araç

AKSARAY (AA) - Aksaray İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce, su altı ve su üstü arama kurtarma aracı alındı. İl Özel İdaresinden sağlanan ödenekle alınan araç, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne teslim edildi. Aksaray’da 26 gölet,...

26 Aralık 2017 Salı 15:25
Aksaray Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne yeni araç
banner230

AKSARAY (AA) - Aksaray İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce, su altı ve su üstü arama kurtarma aracı alındı.

İl Özel İdaresinden sağlanan ödenekle alınan araç, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne teslim edildi.

Aksaray’da 26 gölet, 1 baraj Kızılırmak ve sulama kanallarında meydana gelen boğulma olaylarına müdahalede kullanılacak aracın, kurtarma ekibinin olay yerine kısa sürede ulaşmasını ve kurtarma ekibinin dalışa hazırlık yapmasını sağlayacağı belirtildi.

5 tonluk vinç, oksijen seti, basınç hava kompresörü, kabin havalandırması, buzdolabı, kabin ısıtması ile bütün dalış ekipmanlarının yüklenebildiği ve 7 ekip personel kapasiteli aracın, 160 bin lira değerinde olduğu bildirildi.


Anahtar Kelimeler:
Aksaray Afet Ve Acil Durum MüdürlüğüArama Kurtarma Ve Sualtı Ekipleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim