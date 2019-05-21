Akrabalar arasında 2 kişinin öldüğü silahlı kavga davası

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde, aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan ve 2 kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin davada 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.



Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, akraba olan Mustafa ve Murat Ç'nin birbirlerini öldürdükleri kavgaya karıştıkları gerekçesiyle yargılanan tutuksuz sanıklar Sinan ve Mahmut Ç, kavgada yaralanan 12 yaşındaki müşteki M.Ç. ile taraf avukatları hazır bulundu.

Savcı, esasa ilişkin mütalaasını açıklamak için süre talep etti.

Savcının mütalaasını açıklamasının ardından esasa ilişkin savunma yapacaklarını belirten sanık avukatı, tutuksuz sanık Yeter Ç'nin vefat ettiğini belirterek, dosyasının düşmesini istedi.

Müşteki avukatı da sanıkların olay sonrası suç delillerini gizlemeye çalıştıklarını öne sürerek, tutuklanmalarını talep etti.

Müşteki avukatının talebini reddeden mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

- "Çocuğu öldürün, delil kalmasın"



Silahlı kavgada yaralanan 12 yaşındaki müşteki M.Ç, önceki celse verdiği ifadede, olay günü ağabeyi Mustafa Ç. ile tarlaya gittiklerini anlatmıştı.



Tarlada çalıştıkları sırada Murat Ç'nin tabancayla havaya ateş ederek kendilerine doğru geldiğini savunan M.Ç, "Ağabeyim Murat'ı vurdu. Sinan da ağabeyime ateş etti. Karşı taraf, ağabeyimi öldürdükten sonra 'çocuğu öldürün, sağ bırakmayın, delil kalmasın' diyerek kendi aralarında konuşarak beni de öldürmek istediler. Mahmut da bana ateş ederek yaraladı." ifadelerini kullanmıştı.



Pınarbaşı ilçesi Tahtalı Mahallesi'nde, 19 Nisan 2017'de arazi anlaşmazlığı yüzünden aralarında husumet bulunan akrabalar arasında çıkan kavgada, taraflar birbirlerine silahla ateş etmiş, Murat Ç. (26) ile Mustafa Ç. (25) hayatını kaybetmiş, M.Ç. (12) ise yaralanmıştı.