"AKPM Denetim Komisyonu haddini aşmıştır"

ANKARA (AA) - Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Denetim Komisyonunun 24 Haziran'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimi hakkındaki açıklamalarına ilişkin, "Halkımızın iradesi ve bu iradeyi temsil eden kurumlar dışında kimsenin buna karışma hakkı yoktur. 'Seçimi erteleyin' demek haddini aşmaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Çelik, AKPM Denetim Komisyonu'nun 24 Haziran'da yapılması planlanan seçimin "AB kriterlerine uygun olmayacağı" yönündeki açıklamalarını Twitter hesabında değerlendirdi.

AKPM Denetim Komisyonu'nun, Türkiye'de mevcut koşullarda "gerçek anlamda demokratik seçimler düzenlenemeyeceği" ve seçimlerin "meşruluğunun sorgulanacağı" mesajı verdiğini ve seçimlerin ertelenmesi tavsiyesinde bulunduğunu hatırlatan Çelik, "Haddini aşmak nedir diye sorulsa rahatlıkla karşısına bu karar yazılabilir. Denetim Komisyonu haddini her bakımdan aşmış, tamamen siyasi bir karar almış." ifadesini kullandı.

Çelik, Türkiye'nin demokratik seçim yapma kapasitesine ve Türk halkının iradesine kimsenin laf söyleyemeyeceğini vurgulayarak, mesajına şöyle devam etti:

"Halkımızın sandıkta ortaya koyacağı irade ne öncesinde siyasi saiklerle ne de sonrasında peşin hükümle sorgulanabilir. Denetim Komisyonu işine baksın. Siyasi kara propagandaların esiri olmasın. Saygınlığını korusun. Halk iradesine ipotek koyma çabalarıyla saygınlık aynı yerde olmaz. 'Seçim yaparsanız meşruluğunu sorgularız' o yüzden 'Seçimleri erteleyin' demek, seçim sonuçlarını tayin etmeye çalışmaktır. Haddini aşmak budur. Türkiye'nin ne zaman seçim yapacağına nasıl karar vereceği bellidir. Halkımızın iradesi ve bu iradeyi temsil eden kurumlar dışında kimsenin buna karışma hakkı yoktur. 'Seçimi erteleyin' demek haddini aşmaktır."



