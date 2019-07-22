Akpınar Kaymakamı Korkusuz köylerdeki çalışmaları denetledi

KIRŞEHİR (AA) - Akpınar Kaymakamı Furkan Korkusuz, ilçeye bağlı bazı köyleri ziyaret ederek, çalışmaları inceledi.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Çiftlik Sarıkaya ve Pekmezci köylerine giden Korkusuz, köylerin ilçe ile bağlantı yollarında devam eden çalışmaları yerinde gördü.

Bölgedeki genel sorunların yanı sıra vatandaşların taleplerini de dinleyen Korkusuz, incelemenin ardından yaptığı açıklamada, köy muhtarlarıyla birlikte vatandaşlarla buluştuklarını, sıkıntılarını dinlediklerini, yaşanan bazı aksaklıkların giderilmesi için çalıştıklarını ifade etti.

Çiftlik Sarıkaya Camisinde devam eden yaz Kur'an kursuna katılan öğrencileri de ziyaret eden Korkusuz, köylerde bazı çiftçilerden üretim çalışmaları hakkında bilgi aldı.