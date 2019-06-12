Akpınar Kaymakamı Korkusuz, görevine başladı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Akpınar Kaymakamlığına atanan Furkan Korkusuz, görevine başladı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Erzurum Valiliğinde 107. Dönem Kaymakam Adayı olan Furkan Korkusuz, İçişleri Bakanlığının atama onayı ile Akpınar Kaymakamlığına atandı.
Korkusuz ise ziyaretlerden dolayı memnuniyetini belirterek, ilçenin gelişmesi için çalışmalarını sürdüreceklerini aktardı.
Eski Akpınar Kaymakamı Bilal Basri, İçişleri Bakanlığı merkez stajını yapmak üzere ilçedeki görevinden kısa süre önce ayrılmıştı.