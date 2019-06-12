Akpınar Kaymakamı Korkusuz, görevine başladı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Akpınar Kaymakamlığına atanan Furkan Korkusuz, görevine başladı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Erzurum Valiliğinde 107. Dönem Kaymakam Adayı olan Furkan Korkusuz, İçişleri Bakanlığının atama onayı ile Akpınar Kaymakamlığına atandı.

Göreve başlayan Kaymakam Korkusuz'u, Akpınar İlçe Jandarma Komutanı Sami Temiz, İlçe Emniyet Amiri Haydar Gülçimen, İlçe Özel İdare Müdürü Erol Eraslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Örsan Pınar ve çok sayıda personel ziyaret etti, yeni görevinde başarı diledi.

Korkusuz ise ziyaretlerden dolayı memnuniyetini belirterek, ilçenin gelişmesi için çalışmalarını sürdüreceklerini aktardı.

Eski Akpınar Kaymakamı Bilal Basri, İçişleri Bakanlığı merkez stajını yapmak üzere ilçedeki görevinden kısa süre önce ayrılmıştı.