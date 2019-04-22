Ako Lastik Kaplama 9 milyon yatırımla yüzde 40 büyüdü

İSTANBUL (AA) - AKO Grup bünyesinde faaliyet gösteren AKO Lastik Kaplama, 9 milyon lira düzeyinde yatırım gerçekleştirdiği 2018 yılında, üretimde hedeflerinin yüzde 40 üzerinde büyüme kaydetti.

AKO Lastik Kaplama'dan yapılan açıklamaya göre, marka, yüksek kalite, teknoloji, servis ve hizmet yatırımlarıyla sektörünü yukarı taşımayı hedefliyor.

Sektöründe pazar liderliğini elinde bulunduran AKO Lastik Kaplama, yurt sathında yaygın hizmet yapılanmasıyla, İstanbul, Ankara, Mersin, Denizli’deki AKO’ya ait lastik kaplama fabrikaları ve Edremit, İzmir, Ankara, Eskişehir’deki franchise üretici bayileri ile "Türkiye’nin Kaplamacısı" olarak isimlendiriliyor.

Şirket, Soğuk Kaplama, Sıcak Kaplama, Orbit Kaplama hizmetlerinin yanı sıra kaplamada kullanılan yüksek kalite soğuk sırt kauçuğu ve kaplama yardımcı malzemelerinin üretimini de gerçekleştiriyor.





- "Sektörümüzün katma değer öncülüğünü yapıyoruz"





Açıklamada görüşlerine yer verilen AKO Lastik Kaplama AŞ Genel Müdürü Şevket Bacacı, 2018 yılında toplam 9 milyon lira düzeyinde yatırım gerçekleştirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

“Kamyon lastiği kaplama üretiminde kullanılan sırt kauçuğunun üretimine yönelik yeni teknolojili, tam otomatik 1500 Ton Hidrolik Sırt Kauçuğu Presi yatırımımızın yanı sıra Lastik Tozu Geri Dönüşüm (rejenere) alanında ve fabrika içi diğer ekipmanlar ve taşıtlar için yatırımlar gerçekleştirdik. Ülkemizin ve üzerinde yaşadığımız dünyanın kaynaklarına sorumlu duyarlılığımız ve sosyal sorumlu iş bilincimizle, ömrünü tamamlamış lastiklerden elde edilen granül ve akabinde elde edilen rejenere kauçuk ile ülke ekonomimize yıllık 15 milyon dolar katkı sağlayacak ürün prosesinin yüzde 10’luk bölümünü 2019 itibarı ile devreye almış durumdayız. Bu yatırım, ülkemiz kaynaklarına olduğu kadar ve şirketimize de ciddi katma değer sağlayacaktır. Devam eden yatırımlarımız ve kapasite artışımızla, ülkemiz ve dünya için önem taşıyan çevre bilinci ve sıfır atık yönetimi konularında, sektörümüzün katma değer öncülüğünü yapmanın gururunu yaşıyoruz."

AKO Kaplama'nın, yeni yatırımlar ve değer üzerine kurulu üretim stratejileriyle 2018 yılı için öngörülen hedefin yüzde 40 üzerinde büyüme kaydettiğini aktaran Bacacı, "Kamyon Kaplama tamirde 40 bin, İş Makinası Kaplama tamirde 2 bin 500 adetlerine ulaştık. İşlem görmüş sırt kauçuğu üretim ve kauçuk satış tonajımız ise 2018 yılında bin 250 ton rakamını aşmıştır. Büyüme ve yeni yatırımlarımızla, her yıl düzenli belirlediğimiz yüzde 20 istihdam artışı hedefimizi, bu yıl da gerçekleştirdik. Makine yatırımı ve kapasite artışı ile oluşan yeni katma değerimizi ihracat ile taçlandırmayı düşünüyoruz. 2019 yılında bunun için aktif çalışmalarımız olacak."