Akkışla Yeni Yoğurt Bayramı ve Kilim Festivali

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Akkışla ilçesinde "Yeni Yoğurt Bayramı ve Kilim Festivali" düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, festivale katılan Büyükşehir Belediye Bakanı Memduh Büyükkkılç, burada yaptığı konuşmada festival alanına giden yolun en kısa sürede yapılacağını ve yaz sezonunun ilk asfalt çalışmasının Akkışla'da olacağını kaydetti.



Festivalde "Festival Ağası" seçilen Büyükkılıç, "Ağalık giymekle olmaz, vermekle olur” dedi ve Türkmen kıyafetini giymenin gururunu yaşadığını ifade ederek, "Bu kıyafete layık olmak için Bayrağımıza, vatanımıza, milletimize, devletimize, inancımıza, tarihimize ve kültürümüze bağlı olarak yaşamayı Mevlam nasip etsin." diye konuştu.

Festivallerin birlik beraberliği pekiştirmeye vesile olduğunu da belirten Başkan Büyükkılıç, böylesi anlamlı organizasyonları her zaman destekleyeceklerini söyledi. Başkan Büyükkılıç, konuşmasında festival alanına ulaşımı sağlayan yola da değindi ve "Bu yıl yapılacak ilk asfalt festival alanına giden yolun asfaltı olacak." dedi.

Büyükkılıç, konuşmasının ardından yün eğirerek, def çalıp türkü söyleyen Türkmen kadınların yanına gitti.

Çeşitli oyunların da oynandığı festivalde halk oyunları gösterileri de sunuldu.

Festivalde ayrıca katılımcılara pilav dağıtıldı ve yoğurt ikram edildi.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ve AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ile birlikte Akkışla yoğurdunu tadan Başkan Büyükkılıç, "Yoğurt Akkışla'da yenir" mesajı verdi.