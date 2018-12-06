Akkaya'dan Akşehirspor’a motivasyon yemeği

KONYA (AA) - Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'de son hafta aldığı galibiyetlerle grubunda liderliğe yükselen Akşehir Spor yönetimine, teknik ekibine ve sporcularına, bu hafta sonu oynayacakları Kırıkkale Büyük Anadolu Spor maçı öncesinde bir moral yemeği verdi.

Akşehir Belediyesi Hıdırlık Sofrası'nda gerçekleştirilen yemek öncesi bir konuşma yapan Başkan Akkaya, "Bu hafta oynanacak maç öncesi sporcu arkadaşlarla bir araya gelelim ve Kırıkkale karşısında başarılar dileyelim istedik." dedi.

"İnşallah güzelce, centilmence, Nasreddin Hoca’mıza ve Akşehir’imize yakışır şekilde galibiyetle dönmenizi istiyorum" diyen Acar, şunları söyledi:

"Ben buna yürekten inanıyorum, çünkü azmin elinden hiç bir şey kurtulamaz. Son izlediğimiz maçta da gördük ki şu anda takımımızın motivasyonu ve kondisyonu tam yerinde. Ben tekrar takımımıza başarılar diliyor ve bu başarılarda emeği geçen yönetim kurulu üyelerimize, teknik ekibimize, sporcularımıza en önemlisi de değerli taraftarlarımıza teşekkür ediyorum."

Moral ve motivasyon yemeğine, Akşehir Spor Kulüp Başkanı Yahya Yıldız, yönetim kurulu üyeleri, Akşehir Spor Teknik Direktörü Cenap Taner, teknik ekip ve sporcular katıldı.

