İSTANBUL (AA) - Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Alina Dinçkök'ün mirasçısı olduğu Ali Raif Dinçkök'ün vefatı ile kendisine intikal eden (B) grubu hamiline paylar ile şirket sermayesindeki pay oranının yüzde 6,53 doğrudan ve yüzde 1,22 dolaylı olmak üzere toplam yüzde 7,75 olduğunu bildirdi.
Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığından pay devri açıklaması
İSTANBUL (AA) - Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Alina Dinçkök'ün mirasçısı olduğu Ali Raif Dinçkök'ün vefatı ile kendisine intikal eden (B) grubu hamiline paylar ile şirket sermayesindeki pay oranının yüzde 6,53 doğrudan...
YORUM EKLE