Akıncılar'da TÜRKŞEKER'e ait arsa belediyeye devredildi

SİVAS (AA) - Sivas'ın Akıncılar ilçesinde, Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'ye (TÜRKŞEKER) ait 35 bin metrekare arsa Akıncılar Belediyesine devredildi.

Belediye Başkanı Hasan Şen, yaptığı yazılı açıklamada, ilçe yakınından geçen ve D-100 karayolu kenarında bulunan TÜRKŞEKER'e ait 35 bin metrekare alanın mülkiyetinin Akıncılar Belediyesi envanterine geçtiğini belirtti.

Şen, açıklamasında, "Mülkiyeti Belediyemize geçen arsa üzerine, yöresel ürünler satış stantları, meyve sebze hali, soğuk hava deposu, otogar, kafeterya ve sosyal donatılar yapılması planlanmaktadır. Mevcut tesislerin ilçemizin tarım ve ekonomisine katkı sağlayacağını düşünmekteyiz. Belediyemize kazandırılan mülkiyet için ilçem adına çok teşekkür ederim. İlçemize hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.



