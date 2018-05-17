Akıncılar'da bahar şenliği düzenlendi

SİVAS (AA) - Sivas'ın Akıncılar ilçesinde öğrencilere yönelik bahar şenliği düzenlendi.

Akıncılar Kaymakamlığı ve Akıncılar Belediyesi'nin öncülüğünde, Akıncılar İlçesi ve Köyleri Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği (AKINDER) ile Akıncılar Hizmet Vakfı'nın (AKHEV) destekleriyle düzenlenen bahar şenliği renkli görüntülere sahne oldu.

Akıncılar İlkokulu, 80.Yıl İlkokulu, İmam Hatip Ortaokulu ve Türk Telekom Ortaokulu öğrencilerinin katılımıyla ilçedeki festival alanında gerçekleştirilen şenliğe Akıncılar Kaymakamı Akın Karagöz, kurum amirleri, 420 öğrenci, 50 öğretmen ve veliler katıldı.

Öğrencilerle bir süre sohbet eden Karagöz, düzenlenen etkinlikle öğrencilerin çevreyi tanımaları, sosyalleşmelerine katkı sağlamaları, yardımlaşma- dayanışma-paylaşma ve iş birliği gibi güzel davranışlarını pekiştirmelerini amaçladıklarını söyledi.

Programın düzenlenmesine katkı sağlayanlara teşekkür eden Karagöz, "Programa tiyatro, animasyon, kukla gösterileri ve yarışmalar renk kattı. Ayrıca öğrenciler oyun alanında kurulan şişme oyun kaydırağı ve şişme zıp zıp oyun platformlarında eğlenerek bahar şenliğinin tadını çıkardılar." dedi.



















