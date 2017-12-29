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Akıncılar’da 535 öğrenciye bot ve kaban hediye edildi

SİVAS (AA) - Sivas’ın Akıncılar ilçesinde 535 öğrenciye yarıyıl karne hediyesi olarak bot ve kaban hediye edildi. Akıncılar Hizmet ve Eğitim Vakfı (AKHEV) Başkanı Erol Akgül ve vakfın yönetim kurulu üyeleri, Kaymakam Akın Karagöz’ü...

29 Aralık 2017 Cuma 16:05
Akıncılar’da 535 öğrenciye bot ve kaban hediye edildi
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SİVAS (AA) - Sivas’ın Akıncılar ilçesinde 535 öğrenciye yarıyıl karne hediyesi olarak bot ve kaban hediye edildi.

Akıncılar Hizmet ve Eğitim Vakfı (AKHEV) Başkanı Erol Akgül ve vakfın yönetim kurulu üyeleri, Kaymakam Akın Karagöz’ü makamında ziyaret etti.

Kaymakam Karagöz ve Belediye Başkanı Hasan Şen, daha sonra ilçede bulunan okulları gezen vakıf yöneticileri, burada öğrenim gören öğrencilerin yarıyıl hediyelerini takdim etti.

Öğrencilere, böylesine anlamlı hediye dağıtımı yapmalarından dolayı AKHEV’e teşekkür eden Kaymakam Karagöz, "Vakıfların asıl amacı böyle olmalı. Öncelikle hedef eğitime destek olması gerektiği kanaatindeyim, ilçemizde ilk defa böyle bir program tertip ediliyor." dedi.

Karagöz, AKHEV yöneticilerinin öğrencilere bot ve kaban hediye etme talebini kendilerine ilettiklerinde mutlu olduklarına işaret ederek, giysilerin öğrencilere hayırlı olmasını temenni etti.

AKHEV Başkanı Erol Akgül ise öğrencilere eğitim öğretim yılının ilk yarısının yaklaştığı bir zamanda hediye dağıtımı yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Öğrencilerin, hem Türkiye'nin hem de Akıncıların geleceği olduğunu aktaran Akgül, "Üniversiteye gitmekten kesinlikle endişeniz olmasın. Allah’ın izniyle bizler var olduğumuz müddetçe her zaman sizlerin arkasında olacağız. Eğitim bizlerin baş hedefidir, siz değerli öğrencilerimiz olarak başarınızı gösterin. Bizler de sizlere destek vermenin mutluluğunu yaşayacağız." diye konuştu.

Programa, Akıncılar Milli Eğitim Müdürü Şevki Yüksel, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Kazım Perçin ve AKHEV yönetim kurulu üyeleri katıldı.



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