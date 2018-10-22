Akıncılar dernekleri Sevinç başkanlığında birleşecek

SİVAS (AA) - Akıncılar ilçesinin farklı ad altında faaliyet gösteren hemşehri dernekleri, Akıncılar İlçesi ve Köyleri Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneğinde (AKINDER) başkanlığa seçilen Murat Sevinç önderliğinde, tek çatı altında birleşecek.

Sevinç, yaptığı yazılı açıklamada, derneğin 13. olağan genel kurulunun, İstanbul'da yapıldığını belirtti.

Akıncılar ilçesi dernekleri AKDER, AKMER ve AKINDER'in ortak aday olarak kendisini başkan adayı olarak gösterdiğini aktaran Sevinç, "İlçe derneklerimizin tek çatı altında toplanması için bu birleşmeye imza atan eski dernek başkanımız Ümit Sözcü başta olmak üzere tüm hemşehrilerimize teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Yeni bir oluşum içerisinde ilçeye hizmet etme gayreti içerisinde olacaklarını belirten Sevinç, "Bizlerin tek amacı Akıncılar ilçemize neler yapabiliriz onun çalışmasını yapmaktır. Bizlerin tek düşüncesi Akıncılar ilçesidir. İnşallah bu birliktelikle, bir çatı altında ilçemize daha güzel hizmetleri nasıl götürebiliriz onun mücadelesini vereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.