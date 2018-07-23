Akıncı'da yakalanan SAT'çılar hakim karşısında

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davada ifade vermedikleri için dosyaları ayrılan 9 eski Su Altı Taarruz Birliği (SAT) mensubunun yargılanması sürdürüldü.



Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya şehit yakınları ve gazilerle taraf avukatları katıldı.



Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde savunma yapan eski astsubay Gökhan Karabacak, İstanbul SAT Komutanlığında görevli olduğunu, olay günü İzmir’de keskin nişancı kursunda eğitimdeyken komutanının emri üzerine birliğine döndüğünü anlattı.

Yeşilköy Askeri Havaalanından CASA tipi uçakla Akıncı Üssü’ne gittiklerini ifade eden Karabacak, indiklerinde eski yüzbaşı Özay Cödel'in havacı bir rütbeliyle konuştuğunu ve daha sonra nizamiyede görevlendirdiğini söyledi.

Karabacak, savunmasına şöyle davam etti:

"Oradaki komutan bize, 'Siz arka taraftaki nizamiyede bekleyeceksiniz, kimseyi içeri almayacaksınız, kimseyi de dışarı çıkartmayacaksınız.' dedi. Biz de gece 02.00 gibi nöbete başladık. Normal bir nizamiye nöbeti tuttum. Daha sonra sabah oldu. Jetlerin pisti bombalamasından sonra üsten ayrıldım."

Üsten çıktıktan sonra taksiyle İstanbul’a gittiğini ileri süren Karabacak, görev yerine döndüğünde gözaltına alındığını belirtti.

Sanık eski astsubay Mevlüt Öncel de İzmir’de eğitimde olduğunu, 15 Temmuz sabahı eski yüzbaşı Cödel’in kendisini aradığını ve birliğe çağırdığını söyledi.

İstanbul Yeşilköy Askeri Havaalanı'ndan 1,5 saatlik uçuştan sonra Akıncı Üssü'ne indiklerini ifade eden Öncel, "Orada askeri araç yanımıza geldi. Özay Cödel yanımıza gelenlerle konuştu. Bir terörist saldırı beklendiğini, kuvvet komutanları ve Genelkurmay Başkanının üste olduğunu bizim de komutanlarımızı koruyacağımızı orada öğrendim." diye konuştu.

Öncel, Akıncı Yenikent Nizamiyesi'nde sabaha kadar nöbet tuttuğunu, sabaha karşı silahını kapalı bir ambara bırakıp tel örgüden atlayarak üsten ayrıldığını belirtti.

Sanık eski astsubay Murat Fırat da üzerine atılı suçları reddedip tahliye talebinde bulundu.

Duruşmaya yarın sanık savunmalarıyla devam edilecek.