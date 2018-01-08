Akıncı Üssü davası

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı belirlenen Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 kişinin yargılandığı davaya sanık savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, şehit yakınları ve gaziler ile taraf avukatları katıldı.

Savunma yapan sanık İbrahim Çalışkan, darbe girişiminden önce Kayseri 12. Hava Ulaştırma Üs Komutanlığı 221. Filo'da uçucu yükleme teknisyeni olarak astsubay rütbesinde görev yaptığını dile getirdi.

Olay gecesi terörle mücadele harekatı (TMH) yapılacağının söylenerek birliğine katıldığını beyan eden Çalışkan, filoya geldikten sonra uçuşa hazırlık çalışmalarını yürüttüğünü aktardı.

Çalışkan, uçağın görev kağıdında, Şırnak'tan Ankara'ya gidileceğinin yazılı olduğunu, kalkıştan sonra görev yerinin Şırnak'tan Adnan Menderes Havaalanı'na alındığını, pilotlarının görevi yerine getirme konusunda tereddüt yaşamasından sonra da Malatya'ya iniş yaptıklarını anlattı.

Darbe girişimini buradaki televizyonlardan öğrendiğini öne süren Çalışkan, "TMH görevi gereği görev yerime geldim. Ben göreve giderken Kayseri'de herhangi anormal bir durum yoktu. Mesaiye gelirken yanımda silah bile yoktu. 15 Temmuz günü görevin TMH olarak verilmesi, TMH görevlerinin her zaman gece yapılması, görevimizin bir gün önceden yazılmış olması nedeniyle şüphe duyulacak bir durum olmamıştır. Hain darbe girişimini kınıyorum." ifadelerini kullandı.

Darbe girişiminde bulunmadığını ve FETÖ üyesi olmadığını savunan sanık Çalışkan, mahkeme heyetinden tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Davanın görülmesine yarın devam edilecek.

- İddianemeden

İddianamede, FETÖ’nün darbe girişimi gecesi Kayseri 12. Hava Ulaştırma Üs Komutanlığından darbeye teşebbüs faaliyeti kapsamında sekiz kargo uçağının emirlere aykırı şekilde kalktığı ifade ediliyor.

Söz konusu uçaklarla Hatay, Şırnak ve Denizli'den komando, askeri personel ve askeri araç gerecin darbenin yönetim merkezi olan Ankara'ya götürülmesinin planladığı, Eskişehir Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi'nin müdahalesiyle havaalanlarının kapatılması nedeniyle darbecilerin amaçlarına ulaşamadıkları belirtiliyor.

