Akıncı Üssü davası

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 473 sanığın yargılandığı davaya, sanık savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya şehit yakınları ve gaziler ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde çapraz sorgusu tamamlanan sanık eski üsteğmen Müslim Macit'in ardından, sanık eski Adana İncirlik 10. Tanker Üs Komutanı tuğgeneral Bekir Ercan Van savunma yaptı.

Ankara'yı bombalayan jetlere yakıt ikmali sağlayan tanker uçakların kaldırılması suçlamasıyla yargılandığını anlatan Van, darbe girişimine yönelik bir eylemde bulunmadığını söyledi.

15 Temmuz'da Korgeneral Mehmet Şanver'in kızının düğününe katılmak üzere uçak bileti aldığını ancak eşi rahatsızlanınca biletleri iptal ettiğini savunan Van, cuma günü 19.00-19.30'a kadar çalıştığını ve sonra da evine geçtiğini bildirdi.

Bekir Ercan Van, evde yorgunluktan dolayı uyuya kaldığını, 20.45 civarında Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi'nden arandığını ve iki tanker uçağın kalkış emrinin verildiğini, kendisinin de kalkış emrini verdiğini, kuleye gittiğini ve uçaklar 21.45 gibi kalktıktan sonra burada 22.20'ye kadar kaldığını bildirdi.

Van, 23.00 civarı makamına geçtiğini, bu sırada arayan Jandarma Bölge Komutanlığı Kurmay Başkanı Halil Çelik'in arayıp Genelkurmay'dan bir sıkıyönetim mesajı geldiğini söylediğini aktardı.

Mesajla ilgili bilgisi olmadığını, kendisine göndermesini de istediğini belirten Van, Çelik'in gönderilen belgede sıkıyönetim komutanı olduğunu söylediğini savundu.

- Mantıklı bulmadığı sıkıyönetim mesajını makinede imha etmiş

Van, Çelik'in gönderdiği mesaj gelene kadar, 00.45 civarında üsse de sıkıyönetim mesajı geldiğini ifade ederek, mesajı mantıklı bulmadığını ve kırpma makinesine attığını öne sürdü.

"Adana'da benden daha kıdemli bir varken sıkıyönetim komutanı olmam mantıklı değildi." diyen Van, Adana Garnizon Komutanı Tümgeneral Osman Erbaş'ı aradığını ve durumu ilettiğini ileri sürdü. Van, Erbaş'a üssün emniyetini aldığını, görevinin başında olduğunu ve mesaja yönelik bir işlem yapmadığını söylediğini aktardı.

Bekir Ercan Van, 02.20 civarında bakım harekat merkezine gittiğini, BHM'den Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi'nin darbecilerin kontrolünde olduğu ve emirlerini dinlemememiz gerektiğini bildirildiğini öğrendiğini söyledi.

İlerleyen saatlerde BHM'den üçüncü tanker uçağın kaldırılması emri verildiğini bildiren Van, bu yüzden üçüncü tanker uçağını kaldırdığını iddia etti.

Van, bu çalışmayı yaparken terörle mücadale harekatı görevi kapsamında olduğunu değerlendirdiğini öne sürerek, tüm uçuşların durdurulmasına yönelik bir bilgisi olmadığını, kendisine emir veya bilgi verilmediğini tekrarladı.

"Asena-03" koduyla kalkan üçüncü tanker uçağın, BHM'nin emri üzerine hava savunma uçaklarının ikmalini yapmak amacıyla kalktığını belirten Van, İncirlik'ten kalkış yapmak isteyen iki F16'yla da kulaklıkla irtibat kurup emri kimden, hangi görevle aldığını sorduğunu da söyledi.

Van, jetlerin BHM'den darbe girişimine karşı kalkan uçakları önlemek amacıyla verilen emir üzerine kalkış yapacaklarını öğrenmesi üzerine kalkışa izin verdiğini iddia etti.

İddianamede yer verilen aleyhindeki beyanları kabul etmeyen Van, tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme Başkanının uçakların kalkış emrini kimin verdiğini sorması üzerine Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi'nden aranıp emir verildiğini söyleyen Van, arayan kişiyi hatırlayamadığını ancak vardiya amiri olabileceğini düşündüğünü bildirdi. Kendisinin de üssün harekat komutanı Erhan Gazioğlu'nu çağırdığını savunan Van, Gazioğlu ve filo komutanı Orçun Kuş'a da terörle mücadele harekatı görevi olduğunu, bu kapsamda yakıt ikmali yapacaklarını söylediğini bildirdi.

Van, Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi'den aldığı emir doğrultusunda uçaklara, sivil ünitelerle temas kurmamalarını söylediğini de belirtti. Uçaklara radarlardan BHM'nin talimatı doğrultusunda kalkış meydanlarına dönmeleri yönündeki teması da Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi'ne sorduğunu ifade eden Van, "Negatif. Yakıt ikmaline devam etsinler." dendiğini söyledi.

Bekir Ercan Van, mahkeme başkanının bu durumun kendisine garip gelip gelmediğini sorması üzerine de "Üst karargahım BHM ile koordine kuracağım diyorsa benim için bitmiştir." dedi.

Mahkeme başkanının soruları üzerine garnizon komutanının yanı sıra valiyle de görüştüğünü, aldığı tedbirlerden bahsettiğini, sıkıyönetim emirleri diye gönderilen belgeyi kabul etmediğini söylediğini aktaran Van, jandarmadan da asker talebinde bulunmadığını bildirdi. Van, Kurmay Başkanı Halil Çelik ile görüşmesinde, "Abi tavsiyesi, ben üssümün güvenliğini aldım, sen de birliğinin güvenliğini al." dediğini öne sürdü.

- "İltica talebinde bulunmadım"

Mahkeme başkanının Amerikalı yetkililere iltica talebinde bulunduğuna yönelik iddiayı sorması üzerine Van, "Kesinlikle böyle bir şey yok." dedi.

Helikopter pilotu olduğunu, üste helikopter de uçakta bulunduğunu, suçlu olduğunu düşünse iltica etmek yerine birine binip hava sahasından çıkabileceğini savunan Van, bu iddianın Amerikalı yetkililere de sorulabileceğini söyledi.

Van, bir soru üzerine de darbecilerin uçaklarını engelleyecek F16'ları görünce, kim olduklarını ilk önce anlamadığı için cipini piste çekip durumu öğrendikten sonra kalkışlarına müsade ettiğini ileri sürdü.

15 Temmuz'da Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi'nin nöbetçi subayı olduğunu belirten sanık eski yarbay Recep Baykal, terörle mücadele harekatı görevlerini Hava Kuvvetlerinin değil, BHM'nin verdiğini belirtti.

Baykal'ın, uçakların kaldırılmasına yönelik emri Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi amirinin verdiğine yönelik ifadesini nereden çıkardığını sorması üzerine Van, böyle bir çıkarımda bulunduğunu söyledi. Baykal ise İncirlik'in harekat merkezinden aranmadığını belirterek, telefon kayıtlarının incelenmesi talebinde bulundu.

Duruşmaya yarın devam edilecek.