Akıncı Üssü darbe girişimi davası

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlerle ilgili davanın görülmesine tanık beyanlarının alınmasıyla devam edildi.



Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.



Tanık Uğraş Topçu, Balıkesir'den Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile salona bağlanarak verdiği beyanda, Akıncı Üssü Uçak Bakım Tabur Komutanlığında bakım harekat amiri olarak görev yaptığını, darbe girişimi sırasında Dalaman'da yıllık izinde olduğunu söyledi.



Ankara'daki uçuşları haber aldığı anda üssü arayıp havada uçak olup olmadığını sorduğunu belirten Topçu, ilerleyen saatlerde TRT'de darbe bildirisinin okunduğunu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halkı sokağa çağırdığını anlattı.



Ailesini lojmana bıraktığını ve Korgeneral Yılmaz Özkaya'nın emri üzerine Dalaman Hava Meydan Komutanlığı harekat merkezine geçtiğini ifade eden Topçu, bütün gece Akıncı ile bağlantı kurup darbe girişimini engellemeye çalıştıklarını dile getirdi.

Topçu, Akıncı'da kimlerle görüştüğünün sorulması üzerine, "Uzman tahsis birimini aradım. Uçuşların 141. hattan gerçekleştiğini öğrendim. 141. filoda görevli uzmanlarla görüştüm." dedi.

Uğraş Topçu, Dalaman'dan yakıt alan helikopterlerle ilgili soruya karşılık, "Bu helikopterler önce bizim meydanımıza inmek istedi. Yakıt vermedik. Sonrasında denizcilerin tarafına inmeye çalıştılar. Yılmaz Paşa denizcileri de arayıp 'Yakıt vermeyin.' dedi ama denizciler ellerinde yazılı emir olduğunu belirterek, helikopterlere yakıt verdi." diye konuştu.

Topçu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağının Dalaman'dan hareket ettiği ana şahit olmadığını, ancak uçağın kalkışıyla ilgili bilginin Yılmaz Paşa'ya verildiği sırada Harekat Merkezi'nde bulunduğunu dile getirdi.

Sabah saatlerinde Akıncı'dan yüksüz bir uçak kalktığının bildirilmesi üzerine Dalaman'dan F-16'ların havalandığını anlatan Topçu, "Akıncı'dan kalkan her uçağın bastırılmasına karar verdik. Bu F-16'lar bunun için kaldırıldı. Havada angajman yaşandı. Türk uçağı Türk uçağına top ateşi yaptı." dedi.

Topçu'nun darbe girişiminin FETÖ'cüler tarafından gerçekleştirildiğini belirtmesi üzerine sanık avukatları o sırada buna nasıl kanaat getirdiğini sordu. Topçu, "(Sanıklardan) Eski İncirlik 10. Tanker Üs Komutanı tuğgeneral Bekir Ercan Van, FETÖ'cü olduğunu bildiğim biriydi. İncirlik'ten uçak kalkıp kalkmadığını takip ettim. İncirlik'ten uçak kalktığını öğrendiğim an bu girişimi FETÖ'cülerin yaptığını anladım." diye konuştu.

- "Uçuş yasağını gazetelerden öğrendim"

Deniz Kartepe de SEGBİS üzerinden tanık olarak verdiği ifadede, darbe girişimi sırasında Tuğgeneral rütbesinde Diyarbakır'daki 8. Ana Jet Üst komutanlığı görevini yürüttüğünü söyledi.

15 Temmuz'da Korgeneral Mehmet Şanver'in kızının Moda Deniz Kulübü'ndeki düğününe katıldığını ve burada derdest edildiğini belirten Kartepe, bu sırada komutanı olduğu üssü arayıp uçak kalkmaması için talimat verdiğini ifade etti.

Kartepe, götürüldükleri yerde elleri çözülüp telefonları teslim edildiğinde de güvenlik tabur ve harekat komutanlarıyla saat 22.26’dan itibaren uçakların kalkmaması için telefon görüşmeleri yaptığını dile getirdi.

Uçuş yasağıyla ilgili kendisine bilgi verilmediğini, yasağı çok sonra gazetelerden öğrendiğini öne süren Kartepe, üs komutanlarının hiçbirinin uçuş yasağından haberdar olmadığını da iddia etti.

Kartepe, muharip hava birliğinin komutanı olduğu hatırlatılarak, düğüne katılmasının nedeninin sorulması üzerine, "Katılıp katılmama konusunda tereddüt yaşadım fakat Korgeneral Nihat Kökmen, 'Senin birinci amirin olduğu için sen katılacağını bildir. O sana (Gelmene gerek yok) derse gitmezsin.' dedi. Bunun üzerine düğüne katıldım." diye konuştu.



Ali Durmuş'un kendisine "Büyük bir kelle alacağız." dediği yönündeki iddiası sorulan Kartepe, o dönem terör örgütü PKK'nın üst yönetimine yönelik operasyonlar yürüttüklerini, bu ifadenin PKK mensubu teröristlere yönelik olduğunu savundu.

Darbeci Hakan Evrim'in bir uçakla gelip Diyarbakır’dan sniper pod (hassas vuruş sağlamak için kullanılan uygulama) alması sorulan Kartepe, Evrim'in emir üzerine geldiğini, görüştüklerini, olağan hale aykırı bir durum görmediği için şüphelenmediğini söyledi.

- "F-16'ları Ankara'daki uçaklara karşı kaldırdık"



Dönemin Dalaman Hava Meydan Komutanı Albay Murat Selçuk Çol da Özkaya ile birlikteyken telefonla gelen bilgiyle Ankara'daki uçuşlardan haberdar olduklarını, bundan sonra Dalaman Hava Üssü'ne geçip darbe girişiminin bastırılması için faaliyet yürüttüklerini belirtti.

Bu sırada sıkıyönetim emirlerinin bulundukları hava üssüne iletildiğini ifade eden Çol, Özkaya'nın inceledikten sonra bu emirlerin geçersiz olduğunu söylediğini, odadaki herkesin buna şahit olduğunu savundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın helikopterinin inişi ve uçağının kalkışıyla ilgili bilgilerin kule tarafından anbean kendilerine iletildiğini belirten Çol, uçağın rotasıyla ilgili bilgilerinin olmadığını kaydetti.

Çol, F-16'ların kalkışıyla ilgili emrin Eskişehir'den geldiğini, uçakların Ankara'daki uçaklara karşı kaldırıldığını daha sonra öğrendiğini bildirdi.



Tanıklar Cengiz Karacabey ve Fevzi Yazgan'ın da beyanlarının alınmasından sonra duruşma yarına ertelendi.