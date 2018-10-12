Akıllı lenslerle hem katarakta hem de göz kusurlarına çözüm

İSTANBUL (AA) - VSY Biotechnology’nin Üst Yöneticisi (CEO) Özge Altunbaş Göktekin, "Geliştirdiğimiz akıllı lensler sayesinde, hem katarakta hem de göz kusurlarına aynı anda çözüm sunabiliyoruz. Teknolojinin gelişimiyle görme gücü de gelişti." ifadelerini kullandı.

Göktekin, Dünya Görme Günü kapsamında katarakt hastalığı ve akıllı lensler ile sunulan çözümlere ilişkin yaptığı açıklamada, Ar-Ge ve Ür-Ge faaliyetlerinin hız kazanması ile yepyeni teknolojik akıllı lenslerin hayata geçtiğini ve bu sayede yalnızca katarakta değil, göz kusurlarına da çare bulunduğunu belirtti.

Yeni çözümler konusunda toplumun bilinçlenmesiyle kataraktın düzeltilerek aynı zamanda gözlük bağımlılığına da son verilebileceğini aktaran Göktekin, katarak hastalığı ve tedavi yöntemlerine ilişkin şunları kaydetti:

"Katarakt, göz bebeğinin arkasındaki doğal göz içi lensin saydamlığını yitirmesi ve matlaşmasıyla net görüşün kaybolmasıdır. Bir perdenin ardından bakıyor gibi görüntüye yol açması sebebiyle halk dilinde ‘göze perde inmesi’ şeklinde ifade edilmektedir. Kataraktın en sık görülen nedeni yaşlılıktır. Bununla birlikte göz travmaları, şeker hastalığı, göz tansiyonu, üveit gibi bazı hastalıklar da katarakta neden olmaktadır. Kataraktın çözümü, doğal lensin cerrahi yöntemle çıkarılarak yerine vücutla uyumlu bir şekilde üretilen göz içi lensin yerleştirilmesidir. Artık akıllı katarakt lensleri sayesinde her mesafede görüş gücü sağlanabiliyor, ayrıca astigmatizma da giderilebiliyor. Böylece gözlük bağımlılığına son verilerek ekonomiye de katkı sağlamak mümkün. Geliştirdiğimiz akıllı lensler sayesinde, hem katarakta hem de göz kusurlarına aynı anda çözüm sunabiliyoruz. Teknolojinin gelişimiyle görme gücü de gelişti.”

Göktekin, kataraktı olmayan fakat miyop, hipermetrop, presbiyopi ya da astigmat gibi göz kusurlarının düzelmesini isteyen kişilere de akıllı göz içi lens uygulaması sayesinde çözüm oluşturulabildiğini ifade etti.