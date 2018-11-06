Akıllı Bisiklet Sistemi uygulamaya konuldu

NEVŞEHİR (AA) - Sağlık Bakanlığı ile Nevşehir Belediyesi iş birliğinde "Sağlığınız için Pedal Çevirin" sloganıyla projelendirilen Akıllı Bisiklet Sistemi hayata geçirildi.

Nevşehirlileri kenti içi ulaşımda bisiklet kullanımına yönlendirecek Akıllı Bisiklet Sistemi uygulamaya girdi. Sistemde, Zübeyde Hanım Caddesi'nde yapımı daha önce tamamlanan bisiklet yoluna yerleştirilen bisikletler, dileyen vatandaşlarca ücretsiz olarak kullanılıp tekrar yerine bırakılacak.

Uygulama kapsamında ilk sürüş, Belediye Başkanı Atilla Seçen ile belediye başkan yardımcıları Oktay Şımarmaz ve Mustafa Alevli tarafından yapıldı.

Seçen, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, uygulamanın kısa mesafede trafik yoğunluğuna alternatif bir uygulama olacağına inandığını söyledi.

Ücretsiz olarak hizmete sunulan sistemden yararlanmak isteyenlerin zabıta müdürlüğüne şahsen başvuruda bulunarak kart temin etmeleri gerektiğini aktaran Seçen, sistemin yaygınlaştırılması için çalışma yapılacağını sözlerine ekledi.

