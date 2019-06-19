Akfen Yenilenebilir Enerji’nin güneş ve rüzgar portföyüne 2 ödül

İSTANBUL (AA) - Akfen Yenilenebilir Enerji, geçen yıl yapımına başladığı toplam 530 milyon dolar değerindeki 4 rüzgar ve 9 güneş santrali projesi ile EMEA Finance Project Finance Awards 2018 etkinliğinde 2 prestijli ödül aldı.

Akfen Yenilenebilir Enerji açıklamasına göre, 2020 yılına kadar Türkiye’de sadece yerli ve yenilenebilir kaynaklardan oluşan bin megavatlık (MW) elektrik üretim santrali kapasitesine ulaşmayı hedefleyen şirketin, toplam 530 milyon dolar yatırım değeri bulunan 4 rüzgar ve 9 güneş santrali projesi yurt dışından prestijli iki ödülle taçlandı.

Akfen Yenilenebilir Enerji, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'nın önde gelen finans yayınlarından EMEA Finance tarafından düzenlenen EMEA Project Finance Awards 2018 (EMEA Finance Proje Finansman Ödülleri 2018) kapsamında Orta ve Doğu Avrupa’nın "En İyi RES Proje Finansmanı" ve Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'nın "En İyi Yenilenebilir Enerji Proje Finansmanı" olmak üzere iki ödülün sahibi oldu.

Orta ve Doğu Avrupa’nın "En İyi RES Proje Finansmanı" ödülünü Çanakkale ve Denizli’de yer alan toplam 275 MW gücündeki 4 rüzgar enerji santrali (RES) projesi için yerli ve yabancı önde gelen bankalarla Ağustos 2018’de imza attığı 260 milyon dolarlık uzun vadeli proje finansmanı ile kazandı.

Akfen Yenilenebilir Enerji Konya, Amasya, Tokat, Van ve Malatya’da kurulumuna başlanan 9 güneş enerji santrali (GES) Ağustos 2018’de yerli ve yabancı bankalarla imzaladığı 103 milyon dolarlık uzun vadeli proje finansmanı ile EMEA Finance Project Finance Awards 2018 kapsamında Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'nın "En İyi Yenilenebilir Enerji Proje Finansmanı" ödülünü aldı.

Ödüller 12 Haziran'da İngiltere’nin başkenti Londra'da düzenlenen EMEA Finance Project Finance Awards 2018 töreninde Akfen Yenilenebilir Enerji yetkililerine takdim edildi.

- 1,2 milyon kişiye güneş ve rüzgardan elektrik

Açıklamaya göre, Akfen Yenilenebilir Enerji Ağustos 2018’de toplam 530 milyon dolarlık yatırım değeri bulunan 9 güneş enerji santrali (GES) ve 4 rüzgar enerji santrali (RES) projelerinin hayata geçirilmesinde kullanılması için 363 milyon dolarla Türkiye’nin en büyük yeşil enerji kredisine imza atarak yerli ve yabancı finans devleriyle güçlerini birleştirmişti.

Buna göre 103 milyon dolarlık GES kredisini Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile Türkiye İş Bankası üstlendi. 260 milyon dolarlık RES kredisi ise Vakıfbank, Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası ve Türk İş Bankası’nın garantörlüğünde Almanya merkezli KfW IPEX-Bank ve EBRD tarafından sağlandı.

Toplam kurulu güçleri 378 megavat olan 13 santral 2019 yılı sonuna kadar tamamlandığında tam 1,2 milyon kişinin yaşadığı hanelerin elektriği tamamen doğal kaynaklardan sağlanmış olacak.