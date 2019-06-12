İSTANBUL (AA) - Akfen Holding, TAV Yatırım Holding AŞ'de bulunan 21 milyon 783 bin 500 TL değerindeki payın Gazelle Yatçılık Gayrimenkul Turizm Otomotiv İç ve Dış Ticaret'e devrinin pay defterine işlenmesi için bugün şirkete bildirildiğini duyurdu.
Akfen Holding'den pay devri
İSTANBUL (AA) - Akfen Holding, TAV Yatırım Holding AŞ'de bulunan 21 milyon 783 bin 500 TL değerindeki payın Gazelle Yatçılık Gayrimenkul Turizm Otomotiv İç ve Dış Ticaret'e devrinin pay defterine işlenmesi için bugün şirkete bildirildiğini...
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