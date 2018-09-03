Akfen GYO'nun gelirleri yüzde 64,3 arttı

İSTANBUL (AA) - Akfen GYO Genel Müdürü Sertaç Karaağaoğlu, Türkiye otellerinde 7 ayda yüzde 64,3'lük artışla 22,5 milyon TL'lik kira gelirine ulaştıklarını belirterek, Türk turizminin hızla eski parlak günlerine döndüğünü ifade etti.

Akfen GYO'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Karaağaoğlu, turizm sektöründe 3 yıl önce başlayan sıkıntıların, yerini hızlı bir yükselişe bıraktığını kaydetti.

Türk turizminin hızla eski parlak günlerine döndüğüne dikkati çeken Karaağaoğlu, bu durumun ekonomiye direkt etkisinin olduğunu vurguladı.

Karaağaoğlu, geçen yıldan bu yana yerli ve yabancı turistin ilgisiyle doluluk oranlarını yukarı çeken turizm sektöründe, oda fiyatlarının da olumlu etkilenmeye devam ettiğini aktararak, "Kongre turizmi de eski canlılığına kavuştuğunda artık otel yatırımcılarının yeni yatırımlar konusunda eskisi gibi iştahlı olacağını öngörüyoruz. Akfen GYO olarak bu dönemi sabırla bekledik. Türkiye'de geçen yıl açtığımız 15'inci otelimizle oluşturduğumuz portföy de gelir anlamında sürdürülebilirliğini zor dönemlere rağmen ispat etmiş oldu." ifadelerini kullandı.

Karaağaoğlu, Türkiye otellerinde 7 ayda yüzde 64,3'lük artışla 22,5 milyon TL'lik kira gelirine ulaştıklarını dile getirdi.







- Ortalama oda başına gelir yüzde 26,2 arttı





Verilen bilgiye göre, turizm sektöründeki iyileşme ile Akfen GYO'nun Türkiye'de 2 bin 477 odası bulunan 15 otelinde Ocak-Temmuz 2018'de doluluk oranı geçen yılın aynı dönemine göre 6,8'lik artışla yüzde 66,4'e ulaştı.

Bu otellerdeki ortalama oda başına gelir de yüzde 26,2 artışla 172,2 TL olarak gerçekleşti. Turizmde meydana gelen yükseliş, Akfen GYO'nun otellerden elde ettiği kira gelirlerinin artmasına da yol açtı.

Buna göre şirketin Türkiye otellerinden elde ettiği kira gelirleri 7 aylık dönemde, geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 64,3 artış gösterdi. Akfen GYO bu dönemde 22,5 milyon TL kira geliri sağladı.

Rusya'daki 4 oteli de dikkate alındığında 19 otelde 3 bin 342 odaya ulaşan Akfen GYO'nun Ocak-Temmuz 2018'de avro üzerinden gelirleri ise yüzde 27,8 artışla 7,2 milyon avro oldu.

