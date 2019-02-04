AKEF'te üretilen oyunlar köy okullarına gönderilecek

KONYA (AA) - Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Selçuklu Kognitif Oyunlar Laboratuvarı bünyesinde gerçekleştirilen bilişsel oyun temelli eğitim sertifika programında üretilen oyunlar, köy okullarına bağışlanacak.

NEÜ ve Selçuklu Belediyesi işbirliği ile Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesinde (AKEF) kurulan Selçuklu Kognitif Oyunlar Laboratuvarı bünyesinde okul öncesi eğitim kademesine yönelik bilişsel oyun temelli eğitim sertifika programı düzenlendi.

Farklı üniversitelerden okul öncesi eğitimi öğrencileri ve mezunlarının yoğun ilgi gösterdiği program kapsamında kursiyerler, okul öncesi çocukların zeka ve psiko-motor gelişimine katkı yapacak oyuncaklar tasarlayıp üretimini gerçekleştirdi. Program sonunda yapılan sınavda başarılı olan katılımcılara sertifika verildi.

- Oyunlar köy okullarına gönderilecek

AKEF Öğretim Üyesi ve program koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Bengü Türkoğlu, konuya ilişkin açıklamasında, şunları kaydetti:

"İlkini gerçekleştirdiğimiz bilişsel oyun temelli eğitim sertifika programı oldukça verimli geçti. Kursiyerlerimizin hepsi çok başarılı ürünler ortaya çıkardı. Bizler de bu güzel çalışmaları, değerlenmesi ve faydalı olması amacıyla köy okullarına göndermeyi planlıyoruz. Umarız çocuklarımız için faydalı olur."

