Akdeniz'e akan sular Konya Ovası ile buluşuyor

KONYA (AA) - Türkiye'nin en büyük ikinci sulama projesi olan ve 2023'te tamamlanması planlanan Konya Ovası Projesi (KOP) sayesinde, Akdeniz'e boşa akıp giden su, 166 kilometrelik yolculuğun sonunda ovaya can suyu olacak.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Akdeniz'e boşa akan suları Konya Ovası'nda değerlendirmek amacıyla yürütülen ve GAP'tan sonra Türkiye'nin en büyük sulama projesi olan KOP, tarım arazilerine hayat verecek, milyonlarca insana ise memba kalitesinde içme ve kullanma suyu sağlayacak.

2023 yılında tamamlanması planlanan projede, suya ana hatlarıyla iki rota çiziliyor.

Gembos Havzası'nın Akdeniz'e akan sularının bir kısmı, Derebucak Prof. Dr. Yılmaz Muslu Barajı'nda toplanıyor. Buradan Beyşehir Gölü'ne aktarılan su, 68,5 kilometre boyunca uzanan BSA Kanalı ile önce Suğla Depolaması, ardından Mavi Boğaz Kanyonu'na ve sonrasında Apa Barajı'na ulaşıyor.

Apa Barajı'nda depolanan su, Apa Alemdar iletim hattı ile Alemdar Regülatörü'ne aktarılıyor. Suyun bu mavi yolculuğu sırasında izlediği yol, yaklaşık 166 kilometre. Bu yolculuk sonucunda suyun, Çumra ve Seydişehir ovalarındaki can kattığı tarım arazisi alanı ise 968 bin 900 dekar.

Suyun ikinci rotasında ise Yukarı Göksu Havzası'ndaki su, Eğiste Deresi üzerine yapılan Bağbaşı Barajı'nda depolanıyor. Yine Göksu Nehri üzerine inşa edilen Bozkır ve Afşar Barajı'nın suları da Bağbaşı Barajı'na aktarılacak.

Bağbaşı Barajı'nda toplanan sular 17 kilometrelik Mavi Tünel yolculuğuyla arıtma tesisine aktarılıyor. Konya, Çumra ve İçeriçumra'ya içme ve kullanma amaçlı verilecek su, daha sonra Mavi Regülatöre, oradan da 125 kilometrelik Apa Hotamış İletim Kanalı'na (AHİ) verilecek. AHİ kanalında ilerleyen su, 166 kilometrelik mecrasını Hotamış Depolaması'nda tamamlıyor.

- "Yıllık 2,9 milyar kilowatt saat enerji üretilecek"

DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, yıllık 414 milyon metreküp suyun, Konya Ovası'na aktarılmasını sağlayacak sistemin sacayaklarından biri olan Hadimi Tüneli'nin tamamlanmasıyla önemli bir dönemecin daha geçilmiş olacağını belirtti.

Bu projeler demeti sonunda, 1 milyon 100 bin hektar tarım arazisine suyun ulaşacağını aktaran Aydın, şunları kaydetti:

"Türkiye nüfusunun yüzde 4'ü olan 3 milyon insana içme suyu sağlanacak. Aynı zamanda yıllık 2,9 milyar kilowatt saat enerji üretilecek. DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyoruz. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artış oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor, bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor. DSİ ailesi olarak ülkemize kazandırdığımız her tesisle çalışma şevkimiz biraz daha artıyor, halkımıza ulaştırdığımız her damla suyun haklı gururunu yaşıyoruz."