Akdağmadeni'nde TYP kurası çekildi

YOZGAT (AA) - Akdağmadeni ilçesinde Toplum Yararı Programı (TYP) kapsamında istihdam edilecek 85 kişi kura ile belirlendi.
Kaymakamlık bünyesinde çalışacak işçilerin kura çekimi Akdağmadeni Kültür Merkezinde noter huzurunda yapıldı.
Kura çekimi sonrası AA muhabirine açıklama yapan Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Ertuğrul Bilgin, 85 kişilik istihdama 693 kişinin başvurduğunu söyledi.
Bilgin, "Kura ile isimleri belirlenen vatandaşlarımızın, önümüzdeki haftalarda istihdam alanlarına göre kurum görevlendirilmesi yapılacak." dedi.