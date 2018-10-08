Akdağmadeni’nde TYP kuraları çekildi

YOZGAT (AA) - Akdağmadeni ilçesinde Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında istihdam edilecek 64 kişi kura ile belirlendi.

Merkez ve köylerdeki okullarda çalışacak işçilerin kurası Akdağmadeni Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda yapıldı.

Noter huzurunda yapılan kura çekimi sonrası gazetecilere açıklama yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ersoy Ceylan, 64 kişilik istihdama 750 kişinin başvurduğunu söyledi.

Ceylan, "Milli Eğitim Müdürlüğü ile İŞKUR arasında okullarda çalıştırılmak üzere temizlik ve güvenlik görevlilerin kura çekimi yöntemiyle belirledik. Kura ile isimleri belirlenen vatandaşlarımız önümüzdeki haftalarda merkez ve köy okullarında çalışmalara başlayacak." dedi.