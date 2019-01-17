Akdağmadeni'nde muhtarlara uyuşturucu ile mücadele anlatıldı

YOZGAT (AA) - Akdağmadeni İlçe Emniyet Müdürlüğü, Bağımlılıkla Mücadele kapsamında mahalle ve köy muhtarlarına yönelik uyuşturucu ile mücadele semineri düzenledi.

Akdağmadeni Belediyesi konferans salonundaki seminerde, polis memuru Onur Erol, muhtarlara uyuşturucu ile mücadelede izlenecek yol ve yöntemlerle ilgili slaytlarla bilgi verdi.



Seminer sonrası konuşan Akdağmadeni Kaymakamı Alp Eren Yılmaz, uyuşturucu bağımlılığının sadece bağımlı olan kişiyi değil bütün toplumu etkilediğini söyledi.

Uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadelede toplumun tüm kesimlerinin destek vermesiyle başarıya ulaşılabileceğini aktaran Yılmaz, "Bu konudan tüm kurum, kuruluşlar, sivil toplum örgütlerimiz, muhtarlarımıza yani toplumun bütün kesimlerine görev düşmektedir. Uyuşturucuyla hep birlikte mücadele edeceğiz." dedi.

Seminere, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Tarık Lök, İlçe Emniyet Müdürü Ziya Akkaya, AK Parti İlçe Başkanı Adem Darımla, Muhtarlar Derneği Başkanı Önder Gürel, daire amirleri, mahalle ve köy muhtarları katıldı.

