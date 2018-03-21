Akdağmadeni Belediyesinin çalışmaları

YOZGAT (AA) - Akdağmadeni ilçesine bağlı Karadikmen köyünde çıkarılan 50 derece sıcaklıktaki jeotermal suyun ilçeye getirilmesi için çalışmalar sürüyor.

Belediye Başkanı Suphi Daştan, yaptığı açıklamada, Maden Tetkik Arama Müdürlüğü tarafından Karadikmen köyünde çıkartılan ve belediye tarafından işletim hakkı satın alınan sıcak suyu taşıma işlemlerinin başladığını söyledi.

Daştan, saniyede 100 litre debiye sahip sıcak suyun kısa süre sonra ilçeye getirileceğini belirterek, "İhalesi tamamlanan çalışmamız yüklenici firma tarafından sıcak su aktarım borularının döşenmesi ile devam ediyor. Yaklaşık 7.5 milyon liraya mal olan bu çalışma ilçemize büyük katkı sağlayacak." dedi.

Akdağmadeni’ne getirilen sıcak suyun 4 ve 5 yıldızlı 10’un üzerinde termal otelin su ihtiyacını karşılayabilecek kapasitede olduğunu kaydeden Daştan, "Akdağmadeni’nin kısa zaman içerisinde jeotermal turizm alanında büyük bir cazibe merkezi olmasını hedefliyoruz." diye konuştu.

