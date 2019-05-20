Akciğeri tıkayan fıstık operasyonla çıkarıldı

NİĞDE (AA) - Niğde'de yediği fıstığın akciğerini tıkamasıyla rahatsızlanan 18 aylık bebek, operasyonla sağlığına kavuştu.

Faruk (39) ve Mediha Küçük (35) çifti, yaklaşık bir ay önce 18 aylık kızları Elif Feyza'yı öksürük ve hırıltı şikayetleriyle Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Hastalıkları Bölümü'nde uzman Dr. Güliz Gürer'e muayene ettirdi.

Tedavilerin sonuç vermemesi üzerine detaylı tetkikleri yapılan Elif'in nefes borusuna fıstık kaçtığı belirlendi. Akciğeri tıkayan yaklaşık 6 milimetre boyutundaki fıstık operasyonla çıkarıldı.

İşlemi gerçekleştiren göğüs cerrahı Op. Dr. Murat Kuru, gazetecilere yaptığı açıklamada, Elif Feyza'nın öksürük ve hırıltı şikayetleriyle hastaneye geldiğini belirtti.

Tedavilerin fayda vermemesi üzerine hastanın ailesiyle görüşüp ayrıntılı hasta değerlendirmesi yaptıklarını anlatan Kuru, şunları kaydetti:

"Bu değerlendirmede bir ay önce şikayetlerin fıstık yedikten sonra başladığını, sonrasında da hiç geçmediğini anladık. Rijit bronkoskopi dediğimiz bir işlem uygulamaya karar verdik. Hastanemize yeni alınan bir alet yardımıyla yaklaşık 20-25 dakikada süren bir işlemle açık ameliyata gerek kalmadan bebeğimizin sağ akciğerine giden hava yollarındaki yaklaşık 6 milimetre boyutunda bir fıstık parçasını başarılı bir işlemle çıkardık. Hastamız rahatladı, genel durumu gayet iyi. Artık bu tür işlemleri başka illere sevk etmeye gerek kalmadan hastanemizde yapabiliyoruz."

Uzman Dr. Güliz Gürer ise ailelerin 2 yaş altı çocuklara bir şeyler yedirirken daha dikkatli olmaları gerektiğine dikkati çekerek, "Aileler, çocuklarına bir şeyler yedirirken bir bütün halinde değil, parçalara ayırarak yedirmeli." dedi.



Hastane başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Bilal Günaydın da mümkün olduğunca başka hastanelere sevki azaltmaya çalıştıklarını ifade ederek, "Bu çocuğumuz, boğazına kaçan yabancı cisim nedeniyle il dışına sevk edilecekken bir hayırseverin yaptığı bağışla aldığımız cihaz sayesinde sevk edilmeye gerek kalmadı." diye konuştu.