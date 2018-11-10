KIRŞEHİR (AA) - Akciğer kanserinin, ciğerde bulunan hücrelerin ihtiyaç ve kontrol dışı çoğalarak bir tümör oluşturması neticesinde ortaya çıktığı bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden "Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı" kapsamında yapılan yazılı açıklamada, geçmeyen veya giderek kötüleşen öksürük, öksürürken kan veya kanlı balgam çıkarılması, göğüs ağrısı, iştahsızlık, halsizlik, yorgunluk ve kilo kaybı gibi durumların akciğer kanserinin belirtileri olduğu belirtildi.

Akciğerin vücudun oksijen gereksinimini sağlayan organ olduğu ve burada oluşan kitlenin çevre dokulara ve karaciğer, kemik, beyin gibi diğer vücut yapılarında da hasara yol açabileceğine vurgu yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu kanser türü, ciğer hücrelerin kontrol dışı çoğalarak tümör oluşturmasıdır. Akciğer kanserinin ciddi risk faktörleri vardır. Sigara, puro, tütün içimi, madenlerde, yalıtım malzemesi yapımında kullanılan asbest ile tüberküloz hastalığı, daha önceden ağır akciğer hastalıkları geçirmiş olmak, arsenik, berilyum, kadmiyum, vinil klorür gibi bazı kimyasalların uzun süre solunması, hava kirliliği ve aile yapısından gelen faktörler. Her hastanın tedavisi farklılık göstermekte olup, tedavi kararında hastalığın yeri, evresi, hastanın yaşı ve diğer sağlık sorunları gibi birden fazla faktör etkilidir."