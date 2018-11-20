Akçakent'e tarım makineleri parkı kuruldu

KIRŞEHİR (AA) - Akçakent ilçesinde, Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) kapsamında tarım makineleri parkı kuruldu.

Kırşehir Tarım ve Orman Müdürlüğü'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Akçakent Kaymakamlığı, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İlçe Ziraat Odası Başkanlığının ortaklaşa hazırladığı proje kapsamında ilçede tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Akçakent Tarım Alet ve Makinelerini Ortak Kullanıyor Projesi kapsamında makine parkı tanıtım toplantısına, Akçakent Kaymakamı Murat Karaoğlu, İl Tarım ve Orman Müdürü Kenan Şahin, Akçakent Belediye Başkanı Yılmaz Kılıç, Akçakent Ziraat Odası Başkanı Bekir Ünal çok sayıda çiftçi katıldı.

Toplantıda, çiftçilere tarım aletleri özellikleri ve kullanım alanları hakkında bilgi verilirken, makine parkını kullanacak çiftçilere ise teknik eğitimler verileceği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Tarım ve Orman Müdürü Kenan Şahin, TANAP’ın uyguladığı Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları çerçevesinde hazırlanan Akçakent Tarım Alet ve Makinelerini Ortak Kullanıyor Projesinin, ilçede 150 metrekarelik alana kurulduğunu belirtti.

Proje bütçesinin 175 bin lira olduğunu ve bütçenin yüzde 95’inin TANAP tarafından hibe ile desteklendiğini aktaran Şahin, proje kapsamında Akçakent Halk Eğitim Merkezi aracılığı ile 34 çiftçiye tarım teknolojisi kursu verildiğini kaydetti.

Şahin, makine parkında çiftçilerin temin etmekte zorlandığı 8 tarımsal makineye kolaylıkla ulaşılmasının sağlanarak, üretimde yeni teknolojileri kullanma imkanı sunulacağını dile getirdi.