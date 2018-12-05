Akbank'tan sermaye artırımı kararı

İSTANBUL (AA) - Akbank, 4 milyar liralık çıkarılmış sermayesini yüzde 30 bedelli artırarak 5,2 milyar liraya çıkaracağını bildirdi.

Akbank'ın bedelli sermaye artırımına ilişkin yönetim kurulu kararı, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

Açıklamada, Akbank'ın 10 milyar lira kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 4 milyar lira olan çıkarılmış sermayenin tamamının, bedelli karşılanmak suretiyle yüzde 30 artırılarak 5,2 milyar liraya çıkarılmasına karar verildiği belirtildi.

Artırılan 1,2 milyar liralık sermayeyi temsil eden 1 kuruş nominal değerli ve üzerinde herhangi bir imtiyaz bulunmayacak 120 milyar adet payın tamamının nama yazılı kayden izlenen pay olarak ihracına, ortakların yeni pay alma haklarında herhangi bir kısıtlama yapılmamasına karar verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının toplam 1 lira nominal değerli pay için alım hakkının 2,5 lira nominal değer üzerinden kullandırılmasına karar verilmiştir. İhraç edilecek payların satışından elde edilmesi beklenen toplam 3 milyar lira tutarındaki fon ile bankamızın halihazırda kuvvetli olan sermaye yapısı ile yasal sınırların oldukça üzerinde olan sermaye yeterliliği rasyolarının daha da güçlendirilmesi, global piyasa koşullarında oluşabilecek dalgalanmalara ve öngörülemeyen aktif bozulmalarına karşı bankanın kuvvetli finansal gücünün daha da artırılması, bankanın önümüzdeki dönemdeki büyüme stratejilerine yönelik olarak ilave kapasite yaratılarak uzun vadeli sürdürülebilir karlılığının devamlılığının sağlanması öngörülmektedir."

Açıklamada, bedelli sermaye artırım sürecinin sonunda satın alınmayan payların olması halinde, bu payların da bankanın ana ortağı Hacı Ömer Sabancı Holding AŞ tarafından verilen taahhüde istinaden alınacağı vurgulandı.







- "Bedelli sermaye artışı bankamızın rekabet avantajını güçlendirecek"





Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, planlanan sermaye artışı ile şu anki güçlü finansal yapılarını daha da kuvvetlendirmeyi, gelecek dönemde büyüme için ilave kapasite yaratmayı ve sürdürülebilir karlılıklarının devamlılığını sağlamayı hedeflediklerini ifade etti.

Ekim sonu itibarıyla konsolide sermaye yeterlilik oranlarının, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) geçici nitelikli esneklikleri hariç yüzde 15,2, BDDK geçici esneklikleri dahil yüzde 17,3 seviyesine çıktığına işaret eden Binbaşgil, "Yapılacak sermaye artışı sonrasında bu oranımız yaklaşık yüzde 0,8 artacak. Böylelikle bankamızın halihazırda oldukça kuvvetli ve yasal sınırların çok üzerinde olan sermaye yeterlilik oranlarını daha da güçlendirmiş olacağız." değerlendirmelerini yaptı.

Binbaşgil, bankanın yüzde 40,75 oranında sermayesine ortak olan Sabancı Holding'in güçlü finansallara sahip olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ana hissedarımız Sabancı Holding'in sermaye artırımına yapacağı katılım ve kullanılmayan pay alım haklarına yönelik verdiği taahhüt, hem bankamıza duyulan güveninin hem de ülkemizin uzun vadeli büyüme potansiyeline olan inancının en önemli göstergesidir. Akbank, bankacılığın her alanında nitelikli kadrosu, sağlam altyapısı ve sektöre sunduğu yeniliklerle Türkiye ekonomisine önemli katkıda bulunmaktadır. Yapacağımız bu bedelli sermaye artışı bankamızın sektördeki rekabet avantajını daha da güçlendirecektir. Bankamızın ileride büyümesi için ek kapasite yaratacak ve sürdürülebilir karlılık gelişimine daha da katkıda bulunacaktır. Dolayısıyla bu kararın bankamızın tüm paydaşlarına olumlu yansımaları olacaktır. Bu vesileyle bugüne kadar bize güvenlerini eksik etmeyen başta hissedarlarımız olmak üzere tüm paydaşlarımıza gönülden teşekkür ederim."



