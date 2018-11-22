Akbank'tan perakende bankacılık hamlesi

İSTANBUL (AA) - Akbank, organizasyon yapısında da değişikliğe giderek Bireysel Bankacılık ve KOBİ Bankacılığı iş birimlerini "Perakende Bankacılık" adı altında topladı.

Akbank'tan yapılan açıklamaya göre, müşteri memnuniyetini birincil öncelik olarak gören ve iş yapış biçimlerini bu yönde geliştiren banka, müşterilerine sunduğu hizmet kalitesine katkı sağlamak amacıyla yeni bir organizasyon yapısına geçti.

Bireysel ve KOBİ iş birimlerini "Perakende Bankacılık" çatısında bir araya getiren banka, bu yapılanma ile daha etkin, müşteri ihtiyaçlarına daha hızlı cevap veren, hizmetlerini daha da farklılaştıran bir bankacılık hedefliyor.



Akbank'ın "Geleceğin Bankacılığı" vizyonuna uygun olarak değer yaratacak bu yeni iş biriminin liderliğini, uzun süredir bankada farklı birim ve görevlerde çalışan ve en son Kobi Bankacılığı’ndan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Bülent Oğuz üstlendi.

2003 yılından bu yana çalışmaları ve etkin liderliği ile bankaya önemli katkılar sağlayan Bülent Oğuz, yarından itibaren Akbank Perakende Bankacılık’tan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak yeni görevine başlayacak.