Akbank'a 980 milyon dolarlık sendikasyon kredisi

- Akbank, uluslararası piyasalardan 980 milyon dolar karşılığı 285 milyon dolarlık ve 591 milyon avroluk 367 gün vadeli sendikasyon kredisi sağladı

Akbank'a 980 milyon dolarlık sendikasyon kredisi
banner230

İSTANBUL (AA) - Akbank, uluslararası piyasalardan 980 milyon dolar karşılığı 367 gün vadeli sendikasyon kredisi sağladı.

Akbank'ın sendikasyon kredisine ilişkin açıklaması, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

Açıklamada, bankanın uluslararası piyasalardan 980 milyon dolar karşılığı 285 milyon dolarlık ve 591 milyon avroluk 367 gün vadeli sendikasyon kredisi sağladığı aktarılarak, "Kredinin maliyeti dolar ve avro kısımlar için sırasıyla 'Libor + yüzde 2,75' ve 'Euribor + yüzde 2,65' oldu." ifadesine yer verildi.


YORUM EKLE
Gönder