Akbank'a 980 milyon dolarlık sendikasyon kredisi

İSTANBUL (AA) - Akbank, uluslararası piyasalardan 980 milyon dolar karşılığı 367 gün vadeli sendikasyon kredisi sağladı.

Akbank'ın sendikasyon kredisine ilişkin açıklaması, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

Açıklamada, bankanın uluslararası piyasalardan 980 milyon dolar karşılığı 285 milyon dolarlık ve 591 milyon avroluk 367 gün vadeli sendikasyon kredisi sağladığı aktarılarak, "Kredinin maliyeti dolar ve avro kısımlar için sırasıyla 'Libor + yüzde 2,75' ve 'Euribor + yüzde 2,65' oldu." ifadesine yer verildi.





