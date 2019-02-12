İSTANBUL (AA) - Akbank Sanat, yaptıkları müzikte Batı Afrika poliritminden klasik Hint müziğine, dub-techno'dan post-rock'a çeşitli etkiler taşıyan Fazer'ı Akbank Sanat Caz Günleri kapsamında ağırlayacak.

Akbank Sanat'tan yapılan açıklamaya göre, 20 Şubat’ta Akbank Sanat’ta gerçekleştirilecek konserde Fazer, ilk albümü "Mara"dan parçalara ve yeni bestelerine yer verecek.

Fazer, Münih Müzik ve Sahne Sanatları Akademisi'nde tanışmış olan bas gitarist ve yapımcı Martin Brugger, trompetçi Matthias Lindermayr, gitarist Paul Brandle ve her ikisi de davulcu olan Simon Popp ve Sebastian Wolfgruber'ın birlikte oluşturduğu bir proje. Eşsiz soundları, Batı Afrika poliritminden klasik Hint müziğine, dub-techno'dan post-rock'a çeşitli etkiler taşıyor.

ECM, ACT, Enja gibi önemli plak şirketlerini barındıran Münih'te yaşayan genç müzisyenler, doğaçlama müziğin gerginliğini ve dolaysızlığını koruyarak türün sınırlarına meydan okumak ve kendi yollarına gitmek istiyor.