Akbank Private Banking ile Akbank Yatırım Hizmetleri birleşti

İSTANBUL (AA) - Akbank Özel Bankacılık ve Yatırım Hizmetlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alp Keler, Akbank Private Banking ile Akbank Yatırım Hizmetleri’ni birleştirdiklerini belirterek, "Bu yeni yapı ile toplam 100 milyar liralık yatırımla ilgili alana dokunuyoruz." dedi.

Keler, basın mensuplarıyla bir araya gelerek kurumu ve çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Türkiye’de sermaye piyasalarının geleceğine inandıklarını belirten Keler, yatırımcılara geniş bir yelpazede yatırım hizmeti vermeye gayret ettiklerini söyledi.

Akbank’ın, bu doğrultuda Akbank Private Banking ile Akbank Yatırım Hizmetleri'ni tek bir iş kolunda birleştirip, tüm bireysel ve özel müşterilerinin varlıklarını değerlendirmede profesyonel bir hizmet vermeye başladığını belirten Keler, "Bu yeni yapı ile toplam 100 milyar liralık yatırımla ilgili alana dokunuyoruz." diye konuştu.



Keler, birleşmeye yönelik şu bilgileri verdi:



"Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) mevzuatı zaten bu kurumların ayrı olarak hizmet vermesini istiyor. Bizim yaptığımız ise yatırımcıya hizmet vermek için bu şirketlerin, başarılı şirketlerin yarattığı ürünleri yatırımcı varlıkları içerisinde doğru aktarabilmek. Yani kastettiğim şu, biz ürün bazında hisse senedi, bireysel emeklilik, yatırım fonu, türev ürünler, altın, döviz olabilir… Genel yatırım varlığını bütünsel olarak o yatırımcının profiline uygun, risk ve beklentileri karşılayabilecek şekilde takip ediyoruz şu anda. Bunun sonucunda da piyasa beklentilerimizle beraber onları doğru şekilde yönlendirmek ve piyasada mevcut ürünleri de hiç tanışmamış yatırımcılara da aktarabilecek bir mekanizma kurduk."



Yeni hizmet modeliyle Akbank müşterilerinin sermaye piyasalarındaki ürünlere erişimini kolaylaştırmayı hedeflediklerini ifade eden Keler, "Türkiye’nin ilk özel bankacılık birimi olan Akbank Private Banking art arda aldığı global ödüllerle, aynı zamanda Türkiye’nin en iyisi olduğunu kanıtlamış durumda. Biz, tüm müşterimizin varlığını iştiraklerimizin gücüyle profesyonel bir şekilde yönetmek için Akbank Özel Bankacılık ile Akbank Yatırım Hizmetleri’ni tek bir iş kolu altında birleştirdik. Varlık büyüklüğü ne olursa olsun yatırım yapmak isteyen tüm müşterilerimize ayrıcalıklı hizmet sunuyoruz." diye devam etti.





- "AvivaSa, Ak Portföy ve Ak Yatırım’ın gücünü yanımıza aldık"







Keler, özel bankacılık biriminin uzun yıllara dayanan bilgi birikimiyle, yatırım hizmetlerinin geniş yatırımcı tabanını bir araya getirdiklerini ifade ederek, "Yüksek teknolojiye aralıksız olarak yaptığımız yatırımlarla oluşturduğumuz güçlü altyapının desteğiyle, bir çatı altında topladığımız her iki birimi, tüm yatırım ürünlerimizle entegre ettik. Akbank Yatırım Hizmetleri’ni, SPK tebliğleri paralelinde şekillendirip yatırımcılarımıza finansal çözümler sunabilmek için iştirak şirketlerimiz olan AvivaSa, Ak Portföy ve Ak Yatırım’ın gücünü yanımıza aldık ve yeni oluşumumuzu böyle kurduk." diye konuştu.

Akbank Private Banking ve Yatırım Hizmetleri biriminde, global örnekleriyle uyumlu yeni bir hizmet modeli oluşturduklarını yineleyen Keler, "Akbank olarak 17 yıl önce, ileri görüşlülükle Türkiye’de ilk olarak özel bankacılık birimini kurduğumuzda olduğu gibi, bugün Özel Bankacılık ve Yatırım Hizmetleri birimimizle de sektörde farklılaşarak öne çıktık. Şimdi bu kapsamda üründe, fiyatta, zamanlamada da farklılaşmak kadar ve daha da önemlisi verdiğimiz hizmette farklılaşarak, rekabette öne çıkıyoruz." değerlendirmesini yaptı.





- "Müşterilerimiz şubeye gitmeden birçok yatırım işlemini gerçekleştirebiliyor"







Keler, müşterilerin bekledikleri getiriyi, alabilecekleri risk ve vade paralelinde belirlemeye çalışırken her türlü ihtiyacını da karşılayabilecek, profillerine uygun finansal çözümlerin sunulduğu bir platform oluşturduklarını ifade ederek, şu bilgileri verdi:



"Bu modelle müşteri ilişkilerimizi tek kanaldan yönetiyoruz. Tablet’ten video konferansla bağlanabilinen yatırım danışmanlığı hizmeti, müşteri profiline göre hazırlanmış yatırım tavsiyesi raporları, Akbank Direkt’ten, internet ve mobil şubemizden, profilini belirleyip yatırım alternatifleri sunan sistemleri bu amaçla kurduk ve çağa uygun, modern altyapılar oluşturduk. Müşterilerimiz şubeye gitmeden yatırım sözleşmelerini mobil ya da internet şubeden hızlıca onaylayarak, hisse senedinden yatırım fonuna birçok yatırım işlemini anında gerçekleştirebiliyorlar.

Hatta son dönemde yapılan halka arzlarda yatırım hesabı olmayan müşterilerimizde sadece birkaç dakika içerisinde hisse senedi hesabı açarak hem mobil hem internet şubemizden talepte bulunabildi."

Müşterilerine verdikleri hizmetlerin yatırımlarla sınırlı kalmadığını vurgulayan Alp Keler, "Next Generation" programı, "Çağdaş Sanat Sohbetleri", dijital lifestyle platformu "A Journal" gibi farklılaştıran etkinlik ve sosyal platformlar üzerinden de onların yaşamlarına dokunduklarını ifade etti.

Akbank’ın, Ocak 2015’te başladığı Next Generation Programı’yla müşterilerinin lise ve üniversitede okuyan çocuklarına aile varlığının önemini, yatırım ürünlerini, sosyal sorumluluk, risk algısı anlattıklarını belirten Keler, bu amaçla yıl içinde çağdaş sanat, yurt dışı eğitim, girişimcilik gibi konular üzerine sohbetler düzenlendiğini kaydetti.



Keler, Akbank Private Banking’in yıl içinde ayrıca, Ak Portföy, Ak Yatırım, vergi danışmanlığı, varlık barışı gibi konularda finansal sohbetleri ile Akbank Jazz Festivali, Contemporary Istanbul, atölye gezileri ve marka iş birlikleri ile kültür-sanat etkinlikleri düzenlediğini de sözlerine ekledi.

